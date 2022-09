Los 5 pueblos más misteriosos de Italia: qué relación tienen con Las Crónicas de Narnia y James Bond

Narni es uno de los lugares más fascinantes de Umbría. Una región famosa por sus ciudades repletas de arte y por la riqueza de su patrimonio histórico y cultural (Matera Turismo)

La mejor manera de conocer Italia es subirse a un auto y dejarse tentar por cada uno de los carteles que señalan los pueblos más cercanos. Entrar en cada uno es abrir un libro de cuentos. Las historias que guardan las piedras y sus habitantes parecen traídas de un mundo sorprendente, donde el realismo mágico latinoamericano parece haber tenido algo de sus ancestros.

Cada resquicio conserva intacto una parte importante de su patrimonio cultural, además de funcionar como una enorme lupa que permite vislumbrar la vida de otros tiempo y sus desafíos.

Esta es una ruta que serpentea entre los pueblos que han dejado huella en la posteridad.

La inquisición italiana

1-Narni

Es uno de los lugares más fascinantes de Umbría. Una región famosa por sus ciudades repletas de arte y por la riqueza de su patrimonio histórico y cultural. En el corazón de esta zona, en la provincia de Terni, se encuentra Narni, un encantador pueblo famoso por ser el centro geográfico de Italia, por la enorme fortaleza de Albornotz, que lo domina, y por haber inspirado a CS Lewis en la creación de sus Crónicas de Narnia.

Sus orígenes se remontan a la antigüedad. La zona sobre la que se asienta el pueblo está habitada desde el Neolítico; conquistada por los romanos alrededor del 300 a. C., tomó el nombre de Narnia que luego se convirtió en Narni. Ofrece muchas cosas interesantes para ver. Caminar por los callejones y las escaleras del pueblo medieval, admirar la hermosa Piazza dei Priori y la catedral románica de San Giovenale, y finalmente disfrutar de una buena comida en uno de los muchos restaurantes del centro histórico.

En 1979 se descubrió bajo tierra una iglesia del siglo XII, decorada con notables frescos que se encuentran entre los más antiguo de Narni. Los interrogatorios de la Santa Inquisición solían tener lugar en esa sala subterránea. En la celda contigua estaban presas las víctimas y documentaban sus sufrimientos con carteles y frases en las paredes. Hoy estas salas subterráneas están abiertas al público y se pueden visitar con una excursión guiada que es también un sugerente viaje en el tiempo, dentro de un escenario de mil misterios.

De la edad de Piedra

2-Sassi di Matera

Comprende los distritos de Sasso Caveoso y Sasso Barisano en la ciudad italiana de Matera, en el extremo sur del país. Las casas de estos distritos datan del año 7000 a. C. y se cree que se encuentran entre los primeros asentamientos humanos de Italia. Es allí donde se filmó parte de la película de la Mujer Maravilla de Marvel. Sassi sirvió como escenario para Themiscyra, la mítica ciudad de las guerreras amazonas. Sus calles también se utilizaron para filmar el largometraje de Mel Gibson La última pasión de Cristo y Sin tiempo par morir de la saga de James Bond.

Las casas de Sassi están construidas en roca calcarenita, que es una forma de piedra caliza. Las calles a menudo corren por encima de las viviendas, como era habitual en esa época, cuando se entraba a las casas por arriba. El área era un lugar de encuentro popular para los monjes benedictinos y basilianos. Una de las iglesias más importantes de la ciudad es la Iglesia de San Pietro Caveoso, también conocida como Iglesia de San Pedro y San Pablo. San Pietro Barisano es la otra iglesia importante que fue restaurada recientemente.

El Parque Nacional de Murgia, cerca de Sassi, establecido en 1990, alberga varios sitios prehistóricos. Estos contienen cavernas de murciélagos que datan de la época paleolítica, conocidas como Grotta del pipistrelli. Además del conocido San Pietro Caveoso, en Sassi se encuentra la Iglesia rupestre de San Luca.

Casi abandonado

3-Roscigno Vecchia

Es un pueblo que está en medio del Parque Nacional del Cilento, en la región de Campania, en Salerno, al sur de Italia y representa un ejemplo perfecto de un pueblo rural italiano del siglo XIX. Como los antiguos pompeyanos, los roscignoli también huyeron a la fuerza de la naturaleza, salvo que la huida fue mucho más lenta, ya que duró casi un siglo. Dos órdenes de los ingenieros civiles, en 1907 y 1908, impulsaron el desalojo del pueblo debido al peligro de deslizamientos de tierra. Las nuevas viviendas comenzaron a construirse aguas arriba. Pero la mayoría de los habitantes no querían salir de sus casas, no veían grandes riesgos y, sobre todo, no tenían suficiente dinero para construir casas nuevas.

La estructura urbana se encuentra actualmente estabilizada y está muy bien conservada, con una plaza central donde se alza una fuente frente a la Iglesia de San Nicola y un conjunto de casas rurales alrededor. Dato interesante: Roscigno Vecchia no está completamente abandonado ya que hay 1 habitante que vive allí, que disfruta entreteniendo a los visitantes con historias y anécdotas sobre el pueblo.

La fecha de fundación de Roscigno, la antigua granja de Corleto Monforte, aún se desconoce. Allí se puede visitar el único Museo de la Vida Rural de Italia. Todo habla de lentitud sagrada, vida en armonía con la naturaleza, respeto por el medio ambiente, los animales y el trabajo.

Cineccitá a cielo abierto

4-Canale Monterano

Es una oportunidad perfecta para hacerse una escapada a un sitio poco convencional cerca de Roma. A sólo 50 km de la capital, el pueblo aún está impregnado de historia, arte y el misterio de siglos de abandono. Los habitantes dejaron el pueblo a finales de 1700 tras una epidemia de malaria y la invasión del ejército francés.

En sus entrañas se conservan historias que lo distancian de cualquier otro pueblo fantasma ya que cuenta con algunas auténticas obras maestras como la Fuente octogonal del León en el medio de la plaza, que fue creada por el famoso escultor Gianlorenzo Bernini, quien también trabajó en la construcción del impresionante Palacio Ducal.

Canale Monterano ofrece una puesta en escena natural tan fascinante que más de 100 películas se filmaron en sus calles, desde Ben Hur a El hechizo del águila. Desde el año 752 Monterano entró en el patrimonio de San Pietro, el primer núcleo del Estado Papal. Entre sus atractivos se pueden visitar la Iglesia de San Buenaventura, el acueducto, la Catedral de Santa Maria Assunta del siglo XII, el Castillo Orsini-Altieri del siglo XII, la Iglesia de San Rocco del siglo XV, junto a la Plaza Lunga.

La pintura en la Galería degli Uffizi

5-Urbino

Pintado por Piero della Francesca en 1472, en una de las obras de arte icónicas del Renacimiento: el matrimonio Sforza se mira mutuamente y en el fondo hay un paisaje real. Es Urbino, una pequeña ciudad universitaria en la región Marche del centro de Italia, fue en el siglo XV, una potencia del Renacimiento.

Su biblioteca fue tan importante que ahora pertenece al Papa, y la corte de Montefeltro fue el escenario de uno de los libros más famosos del Renacimiento: El libro del cortesano, de Baldassare Castiglione, una versión local de El Príncipe de Maquiavelo.

Seis siglos después, el pueblo permanece igual que en la época del cuadro. Mientras otras ciudades del Renacimiento en Italia han sido absorbidas por las urbanizaciones modernas, Urbino se ha dejado maravillosamente intacta. El centro histórico ocupa poco más de un kilómetro cuadrado, pero en él se concentra un vasto patrimonio que dejó su huella en la historia, la cultura, el arte y la arquitectura europea.

Federico da Montefeltro, esposo de Beatricce Sforza y el marido protagonista del cuadro, hizo construir aquí un palacio tan hermoso como inexpugnable, suavizando los muros de guarnición con balcones y esas delicadas torres. Dentro de las murallas, tenía un bonito patio con arcos, jardines alrededor y la primera biblioteca pública de Italia.

