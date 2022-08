Qué es el “índice lápiz labial” y por qué puede predecir datos sobre la economía

A medida que la inflación aumenta y una posible recesión aparece en el horizonte de varios países, el índice lápiz labial vuelve al tablero de juego (Getty Images)

Por extraño que parezca, aseguran los expertos en consumo que las personas tienden a comprar más objetos de “pequeños lujos” cuanto peor es el panorama económico. Es lo que se conoce como el “índice lápiz labial” y dicen que el dato puede, entre otras cosas, predecir una recesión.

La teoría nació durante la recesión de 2001, cuando el heredero y presidente de la reconocida marca Estée Lauder, Leonard Lauder, notó que las ventas de lápices labiales de la compañía habían aumentado pese a todo pronóstico.

Contra la lógica que indica que al llegar tiempos difíciles en la economía, las personas deberían reducir las compras no esenciales, eso no ocurre en muchas ocasiones.

Obviamente la teoría no es perfecta y muestra fisuras. A veces, las ventas de cosméticos se disparan durante los períodos de relativa prosperidad económica y se desploman en las recesiones. Sin embargo, a medida que la inflación aumenta y una posible recesión acecha en el horizonte en varios países del mundo, empiezan a percibirse signos de que el índice lápiz labial vuelve al tablero de juego, señaló recientemente el Washington Post.

Durante la pandemia, por el uso de mascarillas que ocultaban el rostro, en lugar de aumentar la venta de labiales, se registró un incremento de venta de esmaltes de uñas (Getty Images)

Ahora, ¿cuál es la causa por la que las compras de cosméticos están inversamente correlacionadas con la salud de la economía? Los gastos dedidacos al consumo generan más de dos tercios del PIB de EEUU, lo que ofrece información importante sobre el estado de la economía y la probabilidad de una recesión.

Natallia Bambiza es directora y analista de belleza de la firma de investigación de mercados NPD Group, y en un artículo reciente analizó: “En momentos en los que los ingresos son escasos y derrochar en bienes caros no esenciales no es una opción, comprar un lápiz de labios podría ser una forma de escapismo”.

Bambiza describió el lápiz labial como un “lujo asequible”, uno en el que las personas están dispuestas a gastar incluso cuando renuncian a lujos como una cartera de diseñador o una pieza de joyería, según publicó Business Insider.

Contra la lógica que indica que al llegar tiempos difíciles en la economía, las personas deberían reducir las compras no esenciales, eso no ocurre en muchas ocasiones (Getty Images)

En 2001, la época en la que Lauder se refirió al índice por primera vez, las ventas de labiales habían aumentado un 11%, tal como informaba por ese entonces el diario The Wall Street Journal. Las ventas de maquillaje también habían aumentado entre 1929 y 1933, cuando los Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión. Asimismo, algunas de las marcas de cosméticos más grandes del mundo notificaron un aumento en sus ventas en 2008, cuando EEUU se dirigía hacia una recesión.

Sin embargo, no son sólo los lápices labiales los productos que reflejan esta teoría de consumo: en la recesión de 2008, las ventas de esmaltes de uñas se dispararon porque la gente ya no iba a los salones de belleza para ahorrar dinero.

Durante el primer año de la pandemia, lo que ocurrió es que la necesidad de usar mascarillas todo el tiempo hizo que comprar lápices labiales no tuviera sentido . En ese momento, en cambio, los consumidores se volcaron a los perfumes: las ventas aumentaron un 45% en el primer trimestre de 2021 frente al año anterior en EEUU y fueron incluso superiores a los tiempos previos a la pandemia.

Las ventas de maquillaje aumentaron entre 1929 y 1933, cuando los Estados Unidos estaba sumido en la Gran Depresión de la economía (Getty Images)

Larissa Jensen, vicepresidenta y asesora de la industria de la belleza en NPD Group, dijo que “en ese momento las fragancias se convirtieron en un medio para levantar el ánimo” . Y pese a que no siempre existe una correlación entre las ventas de lápices labiales y la salud de la economía; según precisó el economista Lou Crandall al diario The New York Times sobre este índice durante la recesión de 2008, “cuanto más concreto es el análisis, más volátiles tienden a ser los datos y más difícil es extraer la señal subyacente”.

Así las cosas, las ventas de maquillaje para labios se están recuperando en 2022, en un momento en el que muchos estadounidenses tienen una perspectiva económica, al menos, difícil.

A medida que la confianza del consumidor cae para otros productos, el volumen de ventas de lápiz labial aumentó, según señaló Jensen. Y ese aumento se trasladó, además, a otros productos de belleza: las ventas de maquillaje, incluido el lápiz labial, aumentaron un 20%, el cuidado de la piel aumentó un 12%, las fragancias aumentaron un 15% y el consumo de productos de cuidado del cabello aumentó un 28% durante la primera mitad de este año.

