Dietas mágicas: cómo reconocerlas y no caer en la trampa

El mundo de las dietas resulta un negocio muy redituable para muchos. No nos olvidemos que casi el 65% de la población argentina tiene exceso de peso. Ahora, esto sumado a que mchas personas, por lo general, buscan bajar de peso en forma rápida y sin cambiar hábitos, que es lo que más cuesta, termina siendo la situación perfecta para caer en algún tipo de dieta que puede ser peligrosa para tu salud.

En muchos casos, además de exponernos a ciertos riesgos, también se puede estimular el famoso efecto rebote, en el cual vamos a perder músculo y terminamos ganando grasa.

En la desesperación por bajar de peso, algunas personas pueden recurrir a ciertas dietas mágicas, a consumir productos no recomendados o nocivos, o a eliminar grupos completos de alimentos o incorporar algún tipo de conducta compensatoria que no es beneficiosa para la salud. Es importante destacar que no existe ningún alimento que tenga la capacidad por sí solo de hacerte engordar o adelgazar. Lo que sí tienen los alimentos es diferentes calidades nutricionales.

Lo fundamental es aprender a comer en forma ordenada y equilibrada y elegir las porciones adecuadas en cada comida (Europa Press)

En la actualidad, la ciencia ha demostrado que una dieta que tiene un inicio y un fin, no resulta efectiva . Pero, además, este tipo de dietas siempre tienen esas particularidades.

En general este tipo de propuestas mágicas tienen un título o nombre atractivo, original y quecapta nuestra atención muy fácilmente. Suelen prometer un descenso de peso muy rápido . Por ejemplo, “bajá 10 kilos en dos semanas”. Aseguran que la pérdida de peso será rápida y en poco tiempo.

Otras suelen exagerar sus características y propiedades usando palabras descriptivas como fabulosa, sorprendente, increíble, novedosa.

También están las dietas que prometen un descenso de peso sin ningún tipo de cambio. Por ejemplo, sin necesidad de actividad física, comiendo todo lo que quieras. Recomiendan una fórmula que conlleva de manera implícita algún negocio. Por ejemplo, la dieta de los batidos que “solo nosotros podemos elaborar para adelgazar sorprendentemente’'.

Las dietas mágicas estimulan el efecto rebote, por el cual se pierde músculo y se termina ganando grasa (Getty Images)

Y también están las que se asocian a alguna celebridad. Por ejemplo, ¿Cuántas dietas escuchaste que hacen Jennifer Aniston o Kim Kardashian?

Estas son algunas de las características que te van a permitir reconocer una dieta mágica y que puede provocarte, atención, algunas carencias nutricionales. Lo que decíamos antes, el efecto rebote. Y otros potenciales daños para la salud.

Lo fundamental es aprender a comer en forma ordenada y equilibrada y elegir las porciones adecuadas en cada comida . Por ejemplo incluir más cantidades de frutas, verduras, legumbres y todo lo que sea natural. Además acordate siempre de ingerir mucha agua para estar bien hidratado.

Recordemos que la forma de adelgazar más segura y saludable es siempre hacerlo de la mano de un profesional que colabore en la modificación de hábitos para que ese descenso de peso se mantenga a lo largo del tiempo, así como tu buena salud.

* Romina Pereiro es licenciada en nutrición MN 7722

* Producción: Dolores Ferrer Novotný / Edición: Rocío Klipphan

