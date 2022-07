Vacaciones en movimiento: cuáles son los 7 beneficios que brinda practicar deporte en invierno

Realizar algún tipo de actividad física eleva la autoestima, mejora estado de ánimo, reduce el estrés, aumenta la capacidad cerebral previene varias enfermedades y mejora el aprendizaje (Getty Images)

La llegada del invierno, las bajas temperaturas y los días más cortos se convierten en una invitación al sedentarismo y la ingesta de alimentos con mayor densidad calórica. Sin embargo, para mantener un estilo de vida saludable, hay que buscar un equilibrio entre la actividad física y la alimentación.

A través del ejercicio físico nuestro cuerpo es capaz de producir sustancias químicas como las endorfinas, que estimulan el bienestar y promueven un mejor estado de ánimo en esta época del año. Además, la práctica de deporte con frío moderado permite quemar calorías rápidamente. Esto ocurre debido al gasto energético que implica el ejercicio, sumado al trabajo que realiza el cuerpo por mantener la temperatura corporal.

La práctica de deporte con frío moderado permite quemar calorías rápidamente Foto: Stella Venohr/dpa

Según la doctora Paola Caro, directora médica de Vittal, “ en vacaciones los horarios y las rutinas diarias suelen modificarse, pero es importante mantener los hábitos saludables y las cuatro comidas diarias, con énfasis en el desayuno y el almuerzo ”. “Privilegiar una dieta rica en frutas, sobre todo cítricos y verduras, granos enteros, frutos secos y grasas saludables, que se encuentran en alimentos como pescados grasos y aceite de oliva es clave”, remarcó.

Y agregó: “Otro aspecto importante es realizar deporte al menos tres días a la semana. El ejercicio ayuda a eliminar bacterias de los pulmones y vías respiratorias, lo que podría reducir la probabilidad de contraer un resfriado, gripe u otras enfermedades . Además, mantener el cuerpo en movimiento hace que los anticuerpos y glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, y disminuye la liberación de cortisol, también fortaleciendo las defensas”, enfatizó. Sobre la actividad física, la experta también señaló que “ayuda a bajar los niveles de estrés”.

Beneficios de hacer deporte en invierno

El ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, que junto con otros factores como la ingesta de alimentos saludables y el sueño regular, es uno de los pilares de una inmunidad saludable (Getty Images)

1. Se queman más calorías. Con el frío, la temperatura corporal baja y nuestro organismo debe hacer un mayor esfuerzo para recuperar el calor. ¿Cómo? Aumentando su actividad metabólica con el fin de que las células consuman más energía para transformarla en calor.

Cuando realizamos ejercicio con bajas temperaturas, a este esfuerzo del organismo debemos añadir, además, el que debe hacer para activar nuestros músculos, que con las bajas temperaturas tienden a contraerse y estar más rígidos. Y también para recuperar el equilibrio que supone los cambios de temperatura, el consumo de oxígeno y la pérdida de líquidos del ejercicio físico. Por lo tanto, se consumen más calorías, lo que de paso sirve para compensar los excesos calóricos que hacemos en esta época.

Adaptarse a las bajas temperaturas mejora la capacidad cardiovascular, cardiopulmonar y el desarrolla de los músculos (Getty)

2. Mejora nuestra forma física. Como ya hemos comentado, el cuerpo debe mejorar su rendimiento en todos los aspectos para adaptarse a las bajas temperaturas: mejora la capacidad cardiovascular (lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y derrames cerebrales), la capacidad cardiopulmonar y desarrolla los músculos.

“De alguna manera, el invierno puede ofrecer beneficios que no obtiene en verano . Por ejemplo, el clima frío en realidad puede mejorar la resistencia”, asegura el doctor Adam Tenforde, profesor asistente de medicina deportiva y rehabilitación en Spaulding Rehabilitation Network, afiliada a Harvard. “En temperaturas más frías, nuestro corazón no tiene que trabajar tan duro, sudamos menos y gastamos menos energía, todo lo cual significa que podemos hacer ejercicio de manera más eficiente”.

Practicar ejercicio libera endorfinas, nos hace desconectar y plantearnos metas. Mejora así nuestra sensación de bienestar, aleja el estrés y la depresión (Getty Images)

3. Mejora el sistema inmune. Según un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology, los leucocitos y granulocitos, responsables del buen funcionamiento del sistema inmunológico, aumentan su producción cuando realizamos ejercicio con bajas temperaturas. En este punto cabe aclarar que los beneficios se consiguen cuando no hablamos de temperaturas extremas. Si al cuerpo no le da tiempo a calentarse realizando una actividad que exija mucho esfuerzo durante demasiado tiempo, el efecto sobre las defensas será exactamente el contrario.

4. Estamos más hidratados. En verano se suda mucho más al hacer ejercicio, por lo que practicar deporte en invierno nos ayuda a mantenernos mejor hidratados en esta época, en la que es normal que sintamos menos la necesidad de beber. Sin embargo, siempre es recomendable mantener una buena hidratación en la práctica deportiva.

Hacer deporte en invierno no solo es divertido, sino que además permite la liberación de hormonas relacionadas con la felicidad (Getty)

5. Mejora el ánimo. Practicar ejercicio libera endorfinas, nos hace desconectar y plantearnos metas, mejorando así nuestra sensación de bienestar, alejando el estrés y la depresión.

6. Se crea una rutina positiva y nos prepara para una buena condición física en los meses de calor. Realizar deporte en invierno va a hacer que nuestro cuerpo y nuestra mente se acostumbren al ejercicio físico durante todo el año. Y cuando empiecen a subir de nuevo las temperaturas, ya tendremos una buena condición física y no necesitaremos ponernos a realizar ejercicio con urgencia.

7. Es divertido. Además del ejercicio habitual, hay muchos deportes de invierno estimulantes: esquí, snowboard, patinaje sobre hielo… Es importante escoger el adecuado a nuestra forma y condición física . Por último, realizar ejercicio de forma colectiva es algo de lo que puede disfrutar la mayoría de personas, desde los más pequeños hasta los mayores.

Consejos para practicar deporte en invierno

En invierno, debemos realizar calentamientos y estiramientos más largos (10-15 minutos), ya que los músculos están más entumecidos por el frío (Getty Images)

Es necesario tomar una serie de precauciones extra antes de lanzarnos a la calle a realizar ejercicio con temperaturas gélidas:

- Debemos realizar calentamientos y estiramientos más largos (10-15 minutos), ya que los músculos están más entumecidos por el frío.

- Proteger adecuadamente las zonas más sensibles: la cabeza y el cuello sobre todo, que es por donde se pierde más calor; los labios y la nariz, que pueden resecarse y debemos usar cremas hidratantes; los pies y las manos.

- Llevar ropa adecuada: lo ideal son 3 capas: la primera que absorba el sudor (que no sea de algodón, que se queda húmeda), la segunda térmica y la tercera impermeable, cortavientos y transpirable.

- Abrigarse muy bien al salir de casa y al volver, antes y después de hacer ejercicio.

- Antes de comenzar a hacer ejercicio es importante alimentarse bien, tomando un buen desayuno completo que incluya cereales, leche y frutas.

Consejos para una alimentación saludable para estas vacaciones

Antes de comenzar a hacer ejercicio es importante alimentarse bien (Getty Images)

- Consumir diariamente frutas y verduras.

- Realizar 5 comidas al día (desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena).

- Tomar al menos de 6 a 8 vasos de agua al día, sobre todo antes, durante y después de la actividad física.

- Evitar el consumo de alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sal, como las golosinas, galletitas dulces o saladas, tortas, productos de confitería, embutidos, hamburguesas, papas fritas, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: