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La picada para ver el Mundial no es solo fiambres: la mezcla que convierte la previa en ritual

Con pocos elementos bien elegidos se logra una combinación que rinde, aporta variedad y queda prolija, pensada para que cada persona pueda armar bocados a gusto y para que la mesa se reponga sin esfuerzo

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Televisión con partido de fútbol y jugadores de Argentina, dos tablas con quesos, fiambres, panes y frutos secos, y dos vasos de fernet con espuma.
La picada se organiza como una tabla para compartir con fiambres, quesos y acompañamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada Mundial, la picada se transforma en protagonista de las reuniones para ver los partidos. En medio de la euforia y la expectativa, compartir una tabla de fiambres y quesos se vuelve un ritual que acompaña la pasión futbolera, reúne a familiares y amigos y da inicio a largas jornadas de celebración frente a la pantalla.

Una picada puede adaptarse al concepto de charcuterie como una tabla para compartir con embutidos, quesos y acompañamientos. Según Vogue y Amazing Charcuterie Boards, se trata de una opción simple de armar para reuniones informales.

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Vogue explica que el concepto alude al arte de preparar y presentar carnes, mientras Amazing Charcuterie Boards lo lleva a combinaciones rápidas listas para servir en encuentros de verano.

Tabla de madera con quesos variados, fiambres, uvas rojas, naranjas, pistachos, anacardos, almendras, aceitunas, pepinillos, galletas y romero.
La charcuterie se vuelve una opción práctica para reuniones informales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revista citada, el concepto tiene una tradición de 6.000 años y el término surge de dos palabras francesas: chair, “carne”, y cuite, “cocido”. La revista añade que las primeras tablas se apoyaban en técnicas antiguas de curado, salado, ahumado y conservación.

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La publicación también cita a Larousse Gastronomique para definir la charcuterie como “el arte de preparar varias carnes, en particular cerdo, para presentarlas de formas diversas”. En uso cotidiano, esa idea puede traducirse como una picada o tabla de fiambres y quesos con agregados que equilibren sabores y texturas.

Una picada argentina puede incorporar clásicos locales como salame, jamón crudo, longaniza, mortadela con pistachos y queso pategrás o sardo, a los que pueden sumarse quesos de cabra, provoleta cortada en cubos, aceitunas rellenas, maní tostado y rodajas de chorizo seco.

Vista aérea de una mesa de madera con una familia comiendo una picada abundante de bastoncitos de masa madre, quesos, embutidos y encurtidos.
El armado importa tanto como la selección, con foco en color, textura, forma y equilibrio visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es habitual agregar escabeches caseros, como berenjenas o ajíes, y panes de campo o grisines. Para un toque diferente, se pueden incluir frutas frescas (uvas, higos, peras), frutos secos, chips de batata o remolacha y mermeladas de tomate o cebolla. La integración de hierbas frescas y flores comestibles, así como sales especiales, aporta color y variedad, logrando presentaciones originales y equilibradas.

Ideas de picadas para compartir

Para una versión fresca, Vogue propone combinar embutidos con verduras crudas. Por su parte, Amazing Charcuterie Boards plantea una tabla con sandía, queso feta, menta fresca, pepino y cintas de prosciutto.

Primer plano de una tabla de madera con picada: paté de hígado en cuenco, pan rebanado, embutidos, queso, aceitunas, tomates cherry y romero.
El paté suma cremosidad y un anclaje “charcuterie” dentro de la tabla, equilibrando fiambres y quesos con un bocado untuoso para combinar con panes y encurtidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugieren una opción más contundente con cheddar ahumado, salchicha, pepinillos, bocados de pretzel, mostaza y panes pequeños. Según la publicación, esa tabla funciona como una propuesta informal y abundante para compartir.

Cómo armar una tabla de fiambres y quesos

Mesa con frutos secos, pepino, zanahoria, pimientos, lechuga y un tazón de frutas. Hay vasos de agua, una botella y una TV con fútbol borroso de fondo.
Las opciones saludables ganan lugar con verduras crudas, frutas frescas y frutos secos, combinadas con porciones moderadas de quesos y embutidos para una tabla más liviana y equilibrada sin perder variedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Vogue, el armado importa tanto como la selección de productos. La revista señala que, como la preparación de una tabla depende de la combinación de ingredientes, la disposición por color, textura, forma y aspecto resulta tan importante como el perfil de sabor de cada elemento.

Esa pauta ordena la tabla por contraste visual y variedad de formas. La idea es no solo reunir ingredientes, sino distribuirlos con equilibrio entre colores, superficies y volúmenes.

En la categoría de carnes y proteínas, la revista enumera paté, prosciutto, panceta, salame y jamón crudo. Para los quesos, menciona gruyère, cheddar, gouda, Parmigiano-Reggiano y gorgonzola.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La propuesta final combina pocos elementos bien elegidos y una disposición propia para lograr impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ingredientes puede llevar

La lista suma dulces como higos secos, además de almendras y pistachos. Entre las verduras aparecen tomates secos, zanahorias, espárragos, lechuga, corazones de alcaucil, hongos, brócoli, endibia, chauchas, arvejas tiernas y pepinos.

También incluye aceitunas negras curadas en sal, aceitunas verdes rellenas con cítricos y aceitunas Kalamata. En los encurtidos figuran aceitunas en vinagre, coliflor en vinagre y tomates cherry encurtidos.

Mesa con papel kraft cubierta por una picada que incluye quesos, embutidos, uvas, frutos secos, galletas, pan, olivas, encurtidos, dulces, velas y platos.
Los clásicos locales conviven con agregados dulces y salados para sumar contraste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los condimentos que recoge el medio citado son mostaza de Dijon, mostaza en grano, mostaza de hinojo y rábano picante. La selección se completa con sales como la de trufa, la sal negra y la sal marina.

La revista además sugiere sumar hierbas frescas o flores comestibles.

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