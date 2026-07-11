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Los cuatro platos típicos de Suiza, el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

El cruce contra el equipo helvético despierta interés por la gastronomía. Estas recetas tradicionales muestran la diversidad y la historia que acompañan cada comida en el país europeo

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A través de sus platos típicos, Suiza revela una historia de frontera, montaña y convivencia entre culturas
A través de sus platos típicos, Suiza revela una historia de frontera, montaña y convivencia entre culturas

La emoción del fútbol suma un nuevo capítulo: Argentina y Suiza se cruzan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 tras el dramático desenlace ante Egipto. Más allá de la tensión en la cancha, el encuentro invita a conocer otra faceta del país europeo a través de su cocina.

A continuación, cuatro recetas tradicionales que ofrecen un recorrido por la diversidad y el carácter de una nación donde la comida narra historias de frontera, montaña y comunidad.

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Rösti, la frontera invisible de la cocina suiza

Rösti suizo dorado y cortado por la mitad en un plato de cerámica con tocino crujiente y cebolla salteada sobre una mesa de madera.
Una preparación a base de papa que marca la frontera cultural entre las regiones alemana y francófona de Suiza; símbolo de identidad y desayuno histórico de los agricultores de Berna (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Rösti es mucho más que un plato. Su nombre dio origen al concepto “Röstigraben”, la línea cultural y política que divide a la Suiza alemana de la francófona.

Esta preparación de papas se consolidó en el siglo XIX como desayuno de los agricultores del cantón de Berna, quienes buscaban una opción económica y energética antes de iniciar la jornada.

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Con el tiempo, el Rösti se transformó en el acompañamiento nacional para almuerzos y cenas en todo el país.

Ingredientes para cuatro personas

  • 1 kg de papas harinosas
  • 50 g de manteca o manteca de cerdo clarificada
  • 1 cucharadita de sal
  • Opcional: 80 g de panceta ahumada en dados y 1 cebolla pequeña

Receta

  1. Cocinar las papas enteras con piel en agua con sal hasta que estén firmes. Enfriar y refrigerar toda la noche.
  2. Pelar y rallar grueso. Si se elige la versión tradicional, dorar la panceta y la cebolla antes de mezclar con la papas.
  3. Derretir la mitad de la manteca en sartén, añadir la papa rallada y la sal. Cocinar cinco minutos, removiendo dos veces.
  4. Aplastar la mezcla formando un pastel compacto. Freír a fuego bajo durante doce minutos hasta obtener una base dorada.
  5. Dar la vuelta con ayuda de un plato, añadir el resto de la manteca y dorar el otro lado durante diez minutos.
  6. Servir de inmediato, con corteza crujiente.

Fondue de queso, el calor de los Alpes para compartir

Olla de fondue con queso derretido, tenedores con trozos de pan sumergidos, canasta con pan, copa de vino blanco, mesa de madera, fuego de chimenea en el fondo.
El ritual de sumergir pan en queso fundido reúne a familias y amigos en torno al calor de los Alpes, reflejando el espíritu comunitario y festivo de Suiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fondue de queso reúne alrededor de la mesa a familias y amigos. Lejos del mito de los pastores de montaña, la versión moderna surgió en las ciudades suizas y se consolidó como símbolo nacional en el siglo XX.

Hoy es sinónimo de convivencia y reglas no escritas: quien pierde el pan en el queso, paga el vino.

Ingredientes para cuatro personas

  • 400 g de queso Gruyère rallado
  • 400 g de queso Vacherin Fribourgeois rallado
  • 350 ml de vino blanco seco
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • 4 cucharaditas de almidón de maíz
  • 20 ml de Kirsch (licor de cereza)
  • Pimienta negra y nuez moscada
  • 1 barra de pan del día anterior cortada en dados

Receta

  1. Frotar el interior de una olla de barro o hierro con el ajo partido.
  2. Disolver el almidón en el Kirsch y reservar.
  3. Calentar el vino y el zumo de limón hasta ebullición suave. Añadir los quesos poco a poco, removiendo en forma de “8”.
  4. Agregar la mezcla reservada y remover hasta lograr una textura cremosa.
  5. Sazonar con pimienta y nuez moscada. Llevar la olla al hornillo de mesa y mantener el calor al mínimo.
  6. Acompañar con pan.

Raclette, la tradición alpina que une la mesa

Queso raclette derretido cayendo sobre patatas pequeñas, junto a pepinillos y cebollitas perla en un plato. Una parrilla de raclette y un bloque de queso se ven al fondo.
El queso fundido servido sobre papas y encurtidos lleva la tradición alpina a la mesa, evocando los orígenes pastoriles y el encuentro alrededor del fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

La raclette tiene sus orígenes en los Alpes suizos, donde los pastores colocaban el queso junto a las brasas y lo servían sobre pan o papas.

El ritual de fundir el queso y verterlo sobre papas cocidas, acompañado de encurtidos, se popularizó con la llegada de las parrillas eléctricas a los hogares.

Ingredientes para cuatro personas

  • 800 g a 1 kg de queso Raclette en lonchas
  • 1 kg de papas pequeñas
  • Pepinillos en vinagre
  • Cebollitas en vinagre
  • Pimienta negra y pimentón dulce
  • Opcional: fiambres variados

Receta

  1. Cocer las papas y mantenerlas calientes.
  2. Disponer los encurtidos y fiambres en la mesa junto al queso.
  3. Cada persona funde su loncha de queso en una sartén individual bajo la parrilla eléctrica.
  4. Servir el queso fundido sobre una patata cortada, sazonar y alternar con encurtidos.

Zürcher Geschnetzeltes, la elegancia de Zúrich en la mesa

Un plato blanco contiene filetes de ternera con salsa cremosa, champiñones, cebollas perla y perejil, junto a una porción de Rösti de patata.
La ternera en salsa cremosa, acompañada de Rösti, representa la elegancia urbana de Zúrich y la sofisticación de la gastronomía suiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Zürcher Geschnetzeltes representa el perfil urbano y refinado de la cocina suiza. La primera versión publicada, en 1947, combinaba ternera joven con una salsa rica a base de nata y vino blanco. Se consolidó como el almuerzo preferido de la burguesía de Zúrich y suele servirse acompañado de Rösti.

Ingredientes para cuatro personas

  • 600 g de carne de ternera en tiras finas
  • 250 g de champiñones frescos laminados
  • cebolla picada fina
  • 100 ml de vino blanco seco
  • 200 ml de nata líquida
  • 50 ml de caldo de carne
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 cucharada de harina
  • Zumo de limónsalpimientaperejil

Receta

  1. Sellar la carne por tandas en manteca a fuego muy alto y reservar.
  2. Sofreír la cebolla y los champiñones en mantequilla a fuego medio.
  3. Espolvorear la harina, remover y añadir el vino. Dejar reducir a la mitad.
  4. Incorporar el caldo y la nata, cocer a fuego lento unos minutos hasta espesar. Ajustar sazón.
  5. Devolver la carne a la sartén, mezclar y calentar un minuto. Decorar con perejil y servir con Rösti.

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