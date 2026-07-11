Los cuatro platos típicos de Suiza, el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

La emoción del fútbol suma un nuevo capítulo: Argentina y Suiza se cruzan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 tras el dramático desenlace ante Egipto. Más allá de la tensión en la cancha, el encuentro invita a conocer otra faceta del país europeo a través de su cocina.
A continuación, cuatro recetas tradicionales que ofrecen un recorrido por la diversidad y el carácter de una nación donde la comida narra historias de frontera, montaña y comunidad.
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Rösti, la frontera invisible de la cocina suiza
El Rösti es mucho más que un plato. Su nombre dio origen al concepto “Röstigraben”, la línea cultural y política que divide a la Suiza alemana de la francófona.
Esta preparación de papas se consolidó en el siglo XIX como desayuno de los agricultores del cantón de Berna, quienes buscaban una opción económica y energética antes de iniciar la jornada.
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Con el tiempo, el Rösti se transformó en el acompañamiento nacional para almuerzos y cenas en todo el país.
Ingredientes para cuatro personas
- 1 kg de papas harinosas
- 50 g de manteca o manteca de cerdo clarificada
- 1 cucharadita de sal
- Opcional: 80 g de panceta ahumada en dados y 1 cebolla pequeña
Receta
- Cocinar las papas enteras con piel en agua con sal hasta que estén firmes. Enfriar y refrigerar toda la noche.
- Pelar y rallar grueso. Si se elige la versión tradicional, dorar la panceta y la cebolla antes de mezclar con la papas.
- Derretir la mitad de la manteca en sartén, añadir la papa rallada y la sal. Cocinar cinco minutos, removiendo dos veces.
- Aplastar la mezcla formando un pastel compacto. Freír a fuego bajo durante doce minutos hasta obtener una base dorada.
- Dar la vuelta con ayuda de un plato, añadir el resto de la manteca y dorar el otro lado durante diez minutos.
- Servir de inmediato, con corteza crujiente.
Fondue de queso, el calor de los Alpes para compartir
La fondue de queso reúne alrededor de la mesa a familias y amigos. Lejos del mito de los pastores de montaña, la versión moderna surgió en las ciudades suizas y se consolidó como símbolo nacional en el siglo XX.
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Hoy es sinónimo de convivencia y reglas no escritas: quien pierde el pan en el queso, paga el vino.
Ingredientes para cuatro personas
- 400 g de queso Gruyère rallado
- 400 g de queso Vacherin Fribourgeois rallado
- 350 ml de vino blanco seco
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de zumo de limón
- 4 cucharaditas de almidón de maíz
- 20 ml de Kirsch (licor de cereza)
- Pimienta negra y nuez moscada
- 1 barra de pan del día anterior cortada en dados
Receta
- Frotar el interior de una olla de barro o hierro con el ajo partido.
- Disolver el almidón en el Kirsch y reservar.
- Calentar el vino y el zumo de limón hasta ebullición suave. Añadir los quesos poco a poco, removiendo en forma de “8”.
- Agregar la mezcla reservada y remover hasta lograr una textura cremosa.
- Sazonar con pimienta y nuez moscada. Llevar la olla al hornillo de mesa y mantener el calor al mínimo.
- Acompañar con pan.
Raclette, la tradición alpina que une la mesa
La raclette tiene sus orígenes en los Alpes suizos, donde los pastores colocaban el queso junto a las brasas y lo servían sobre pan o papas.
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El ritual de fundir el queso y verterlo sobre papas cocidas, acompañado de encurtidos, se popularizó con la llegada de las parrillas eléctricas a los hogares.
Ingredientes para cuatro personas
- 800 g a 1 kg de queso Raclette en lonchas
- 1 kg de papas pequeñas
- Pepinillos en vinagre
- Cebollitas en vinagre
- Pimienta negra y pimentón dulce
- Opcional: fiambres variados
Receta
- Cocer las papas y mantenerlas calientes.
- Disponer los encurtidos y fiambres en la mesa junto al queso.
- Cada persona funde su loncha de queso en una sartén individual bajo la parrilla eléctrica.
- Servir el queso fundido sobre una patata cortada, sazonar y alternar con encurtidos.
Zürcher Geschnetzeltes, la elegancia de Zúrich en la mesa
El Zürcher Geschnetzeltes representa el perfil urbano y refinado de la cocina suiza. La primera versión publicada, en 1947, combinaba ternera joven con una salsa rica a base de nata y vino blanco. Se consolidó como el almuerzo preferido de la burguesía de Zúrich y suele servirse acompañado de Rösti.
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Ingredientes para cuatro personas
- 600 g de carne de ternera en tiras finas
- 250 g de champiñones frescos laminados
- 1 cebolla picada fina
- 100 ml de vino blanco seco
- 200 ml de nata líquida
- 50 ml de caldo de carne
- 2 cucharadas de manteca
- 1 cucharada de harina
- Zumo de limón, sal, pimienta, perejil
Receta
- Sellar la carne por tandas en manteca a fuego muy alto y reservar.
- Sofreír la cebolla y los champiñones en mantequilla a fuego medio.
- Espolvorear la harina, remover y añadir el vino. Dejar reducir a la mitad.
- Incorporar el caldo y la nata, cocer a fuego lento unos minutos hasta espesar. Ajustar sazón.
- Devolver la carne a la sartén, mezclar y calentar un minuto. Decorar con perejil y servir con Rösti.
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