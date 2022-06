Festival FECA: una semana para disfrutar del mejor café de la Ciudad de Buenos Aires

Algunas promociones pueden variar si el consumo es en el local, take away o delivery (Getty)

La pasión es inexplicable, pero en algunos casos, sí puede traducirse en números. Eso es lo que sucede con la pasión argentina por el café: es la segunda bebida más ingerida en el país después del agua, y se estima que se consumen al menos un kilo de café per cápita por año, el equivalente a unas 191 tazas.

El ritual del cafecito porteño es un clásico que invita a todos los vecinos y visitantes a disfrutar de una buena taza humeante en las cientos de cafeterías de la Ciudad, un clásico del paisaje porteño desde principios del siglo XX que hoy que se amalgama con las nuevas tendencias gourmet.

Para celebrar al café, hasta el 10 de junio se puede disfrutar una nueva edición de la semana FECA (Festival de Café) , organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la colaboración de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). Quienes quieran participar, podrán aprovechar descuentos y promociones en más de 300 cafeterías porteñas.

Para saber qué locales está adheridos al Festival, se puede visitar el mapa interactivo con los comercios participantes. Algunas promociones pueden variar si el consumo es en el local, take away o delivery.

Además de estos días de descuentos, durante el sábado 11 y domingo 12 de junio se llevará adelante en Plaza Seeber (Av. del Libertador y Av. Sarmiento, Palermo) el Festival de Café FECA, el ya tradicional encuentro de historias alrededor del café.

Desde las 10 hasta las 20 horas se podrá visitar un Mercado de Café con 26 puestos en donde se fusionarán Cafés Notables, cafés de especialidad, cadenas de cafés, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, todos con una oferta mínima de $100 pesos .

Estarán presentes Café Martínez, Cabrales, Santa Café, Import, Fundador, Macchiato, Tienda de Café, Baritú,café salteño, Usina Cafetera, Puerto Blest, Piani, Motofeca, Tienda Barista, Modo Barista, Lattente, BIOMA, Confitería Las Violetas, La Misión, Café Zavalia, La Unión, Llama (La Plata), Edison, Café Puzzi (Wilde), Malagrino (San Isidro) y Kropo Café.

En otro sector de la plaza estará el Patio Gastronómico, para degustar en 6 puestos de comida distintas propuestas gastronómicas. Además, habrá un auditorio en donde se realizarán actividades, charlas y talleres para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad. Quienes visiten el festival también podrán encontrarse con un stand réplica del café notable La Poesía, que cumple 40 años desde que se fundó en 1982 por el poeta y escritor Rubén Derlis.

Estas son las actividades destacadas en Plaza Seeber:

Foto de archivo ilustrativa de una taza de café con un corazón en una tienda en Bogotá. Jun 5, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez

Sábado 11 de junio

13hs - Música con el dúo Tagini-Merlino

14 a 14:30hs - Clase “Cocinando con Gabo Colacciopo”

15 A 15:30hs - Charla ”De una barra cafetera a una franquicia de especialidad”

16 a 16:30hs - Taller Arte latte por baristas

17 a 17:30hs - Charla El cambio en los hábitos de consumo de café por la pandemia

18 a 18:30hs - Charla El interesante mundo de los cafés brasileros

18:30 a 19hs - Charla La primera cafetería de especialidad de Argentina hoy llega a Brooklyn

19 A 19:30hs - Taller de filtrados (Puerto Blest)

20 a 20:30hs - Música con Puli Demaria DJ

Este fin de semana se podrá visitar el Mercado de Café con 26 puestos en donde se fusionarán Cafés Notables, cafés de especialidad, cadenas de cafés, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires (Getty)

Domingo 12 de junio

12hs - Degustación Cata: Cultura de Café (Starbucks)

15 a 15:30hs - Clase Cómo hacer un espresso perfecto(Café Martinez)

16 a 16:30 hs - Charla Baritú, el único café

17 a 17:30hs - Charla Mirada hacia el futuro, el protagonismo de la mujer y su rol en las franquicias

18 a 18:30hs - Charla presentación libro “Diccionario del café” de Nicolás Artusi

18:30 a 19hs - Charla La Poesía: la historia de un café que nació para los amigos

19 A 19:30hs - Charla Qué es ser un barista. La importancia del conocimiento

20 A 20:30hs - Clase Herramientas de baristas, para qué sirve cada elemento (Modo Barista)

Una bebida que ayuda al corazón

Imagen de archivo de granos tostados de café en exhibición en una tienda Juan Valdez en Bogotá, Colombia. 5 de junio, 2019. REUTERS/Luisa Gonzalez/Archivo

Una investigación realizada por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicada en la reconocida revista New England Journal of Medicine, evaluó a 400.000 personas que fueron monitoreadas durante 14 años y determinó que aquellas personas que consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones.

Además de la cafeína, el café contiene minerales, en particular magnesio (de gran ayuda para huesos y función muscular saludables), potasio (que desempeña un papel en la presión arterial) y vitamina B3 (necesaria para liberar energía de los alimentos y un sistema nervioso saludable).

Asimismo, el análisis observó que el grano de café tiene más propiedades protectoras, las cuales cubren la mayor parte de enfermedades, revelando que las personas que consumían alrededor de entre tres y cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte. El único mal, que quedó fuera de la protección del café fue el tumor.

