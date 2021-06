Podio estético 2020: cuáles fueron las cirugías y los tratamientos no invasivos más pedidos

Cuáles fueron las cirugías más aclamadas por los pacientes y los tratamientos invasivos más pedidos (Getty)

A medida que disminuyeron las restricciones de bloqueo para servicios no esenciales, muchos cirujanos y especialistas en estéticas comenzaron a ver un crecimiento de las consultas de pacientes en busca de tratamientos estéticos.

Desde la ASAPS (American Society for Aesthetic Plastic Surgery) muestran que la cirugía plástica estética y los tratamientos no invasivos crecieron su popularidad incluso en medio de la pandemia de COVID-19.

Consultado por Infobae, para Raúl Banegas, cirujano plástico y miembro titular de la SACPER, el “2020 fue un año atípico en el que hubo varios factores que se unieron para impulsar la estética y los tratamientos no invasivos, incluso durante la pandemia”. El especialista subraya que el auge de las videollamadas y más oportunidades de tiempo en casa ayudó a tomar la decisión de activar esa consulta pendiente. “La gente se encontró con su imagen en primer plano en una videollamada, el zoom, las reuniones virtuales y sin duda esto fue uno de los principales motivos de consulta”.

Cada año, desde la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética que reúne aproximadamente unos 2.600 cirujanos plásticos en todo el mundo dedicados al avance de la cirugía estética, presenta las cirugías más aclamadas por los pacientes y los tratamientos invasivos más pedidos. Cuáles fueron los del 2020.

Top 5 de cirugías estéticas

- Liposucción

- Implantes mamarios

- Cirugía de abdomen

- Reemplazo de prótesis

- Elevación de mamas

Top 5 de tratamientos no invasivos

Los rellenos de ácido hialurónico conocidos como fillers. Hoy se logran obtener excelentes resultados estéticos sin pasar por el quirófano (Getty)

En cuanto a los tratamientos no invasivos, la toxina botulínica y los rellenos o fillers de ácido hialurónico lideran el podio. Luego le siguen los tratamientos faciales para tensar y mejorar la calidad de la piel y la depilación láser.

Raúl Banegas dice que “desde hace unos años a nuestros días es imposible concebir el tratamiento del envejecimiento facial tanto como el de rejuvenecimiento sin la presencia de esta gran herramienta que son los rellenos de ácido hialurónico conocidos como fillers. Hoy se logran obtener excelentes resultados estéticos sin pasar por el quirófano con tratamientos que solo demandan una visita al consultorio, de media hora y con resultados duraderos que permiten un resultado “natural y sofisticado” se nota que estas mejor pero no saben porqué”.

La toxina botulínica y los rellenos o fillers de ácido hialurónico lideran el podio (Getty)

Asimismo agrega que “Hoy existen diferentes densidades de rellenos que se utilizan para los distintos objetivos de tratamiento. Hoy vemos muchas consultas en referencia a la mirada, los ojos y también aunque sea una sorpresa de los labios. Las dos cosas aumentaron en consulta, labios también se incrementó ya que muchas mujeres aprovechan y piensan “ya que estoy con el tapaboca no se me va a ver.. si estoy hinchada o tengo un hematoma”.

El especialista subraya que hoy “ Rellenar sólo arrugas ya no es el objetivo, sino que el médico debe reconocer aquellas zonas de la cara que están directamente conectadas con las emociones, y trabajarlas para borrar esos mensajes negativos en el rostro adiós al cansancio, la tristeza, el enojo entre otras facciones”. “El envejecimiento natural no puede evitarse; pero es un proceso que podría llegar a darse de manera controlada. Lo importante es buscar que la piel no esté envejecida, que luzca menos arrugada y sin manchas, pero lo principal es que la persona se sienta bien consigo mismo y recordar que hoy la naturalidad manda”.

Rellenar sólo arrugas ya no es el objetivo, sino que el médico debe reconocer aquellas zonas de la cara que están directamente conectadas con las emociones (Getty)

Por último el especialista agrega que en la actualidad, la oferta de tratamientos estéticos se encuentra en cualquier parte. Y estamos alarmados ya que en algunos casos, personas no médicas realizan tratamientos que son resorte de médicos idóneos en el tema.

El intrusismo debe ser evitado, no solo por las entidades regulatorias en salud, sino también por el público en general, debiendo denunciar este tipo de actos. Es muy importante buscar centros especialistas y médicos que se especialicen en lo que buscamos hacer.

Dentro de los otros tratamientos que aumentaron la demanda están los corporales. Y en el auge de los tratamientos no invasivos en el marco de la cuarentena en Argentina también se refleja los 3 más demandados en USA.

Los tratamientos corporales llegaron para quedarse y mostrar que combatir la adiposidad localizada, fortalecer el músculo en tiempo récord y eliminar el vello no deseado en forma progresiva

Para Julia de la Torre, médica especialista en estética, creció mucho la demanda de tratamientos como Coolsculpting, que trata la adiposidad localizada, ese rollito que no se va ni con dieta ni ejercicio y que persiste, al igual que la depilación láser esto se ve no solo en mujeres de todas las edades sino en hombres también. Y por último, como muestran las estadísticas, los tratamientos que tonifican el músculo además de modelar el cuerpo.

“Los tratamientos no invasivos son aliados claves en el cuidado del cuerpo y hace ya unos años que revolucionan la estética. Su demanda crece año tras año tanto en hombres como en mujeres. Se suman a la rutina de belleza, optimizan el tiempo, y potencian los resultados de una alimentación saludable y una vida en movimiento. Estos llegaron para quedarse y mostrar que combatir la adiposidad localizada, fortalecer el músculo en tiempo récord y eliminar el vello no deseado en forma progresiva es posible se trata de tratamientos médicos con respaldo científico”, finaliza Julia De La Torre.

