De modelo a empresaria de la moda: la colección fitness que cumple 3 años y apuesta por nuevos diseños

CCFIT cumple el próximo 2 de junio tres años y decidió festejarlo con el lanzamiento de una nueva línea de moda

Está todo listo, las ideas se convirtieron en diseños y ya pasaron del boceto a realidad palpable. La campaña está lista, fotos, videos, todo superprofesional, ya ha aprendido lo que eso significa durante su carrera de modelo. Claudia Ciardone, celebra los 3 años de su marca de moda femenina y de su salto de las pasarelas y los destellos de los flashes, al de empresaria.

CCFIT cumple el próximo 2 de junio tres años y decidió festejarlo con el lanzamiento de una nueva línea de moda. Si antes apuntó a la ropa deportiva, ahora “es una línea street style con modelos oversize” , es decir, aquellos que son holgadas, similar a usar dos talles más grandes.

“Cumplo 3 años con la marca y esto es, no tanto un relanzamiento, sino el festejo de cumpleaños” , contó Ciardone a Infobae. “La nueva línea tiene mucho de moda oversize y urbana”, dijo, y aseguró que su principal inspiración para elegir los modelos, tanto los nuevos como los anteriores, la obtiene en sus viajes, especialmente por Europa y Estados Unidos, donde “puedo ver lo que se viene afuera” en materia de moda, dijio. De esta forma, algunos de los modelos “los traigo de afuera, a algunos les agregamos cosas a otros no, y a otros los vemos directamente desde acá y nos ponemos de acuerdo con las chicas que los fabrican”.

A la hora de destacar uno de los diseños más innovadores que presentará en pocos días más mencionó uno de los “joggings, que es oversize, con capucha, en 4 colores y, me parece, que es una de las bombas”.

Cuando recuerda cómo fueron los inicios de CCFIT, Ciardone menciona que comenzó siendo su propia modelo, pero "luego me abrí de eso y estoy más lanzada hacia el lado empresarial", dijo

Al mismo tiempo, remarcó, continúa adelante con la línea de ropa deportiva con la que comenzó su proyecto, que este año renovó con “colores más jugados, yendo a los azules y los rojos”. CCFIT es una marca que ofrece sus productos de manera online a través de www.ccfit.com.ar y en Instagram en @ccfit_store. Los diseños que darán forma al festejo de aniversario se podrán encontrar en la plataforma a partir de la semana próxima.

Cuando recuerda cómo fueron los inicios de CCFIT, Ciardone menciona que comenzó siendo su propia modelo, pero “luego me abrí de eso y estoy más lanzada hacia el lado empresarial”. P or eso, si bien participa de sus propias campañas, ya son otras las modelos profesionales que se encargan de esa labor de promoción. Ciardone, quien además es actriz y vedette, aclara que no se retiró del modelaje, solamente está más abocada a su nuevo emprendimiento. Retomará esa tarea si surge un ofrecimiento que le interese, asegura.

Claudia Ciardone, celebra los 3 años de su marca de moda femenina y de su salto de las pasarelas

CCFIT nació el mismo año que el COVID-19, apenas unos meses antes de que todos debiéramos encerrarnos en nuestras casas por cuestiones sanitarias. “Lo lancé justo antes de la pandemia y, cuando se vino esto, dije ‘no lo puedo creer’, pensé que iría todo mal, pero fue todo lo contrario, porque comenzó a moverse mucho la venta online. La pegué”, aseguró, ya que desde el comienzo el proyecto había apuntado a la venta por internet. “Así que el balance año a año fue superpositivo y muy motivador”.

Para festejar un nuevo cumpleaños, Ciardone planeó 12 productos nuevos, siempre de moda femenina , aunque no descarta expandirse en el futuro con modelos masculinos. “Me gustaría hacer algo para hombre en el futuro”, aseguró. Por ahora, continuará con su línea deportiva y la nueva de street style con talles muy variados y dirigido a todas las edades “desde chiquitas hasta más grandes”.

Para festejar un nuevo cumpleaños, Ciardone planeó 12 productos nuevos, siempre de moda femenina

Además, “estoy agregando accesorios como fajas, guantes, gorras”, contó. Esta es una parte de su emprendimiento que destaca porque, por ejemplo, dijo, “las fajas son modeladoras y evitan lesiones. Sirve para un deporte fuerte, para el ama de casa que está todo el día parada, también; para posparto, son superresistentes”. En este aspecto, asegura que los materiales a veces son de su elección, pero también “confío en las chicas que los fabrican” que la asesoran en sus elecciones.

Cuando en 2020 contó a Infobae su nuevo proyecto, Ciardone había destacado que hacía “un par de años” se estaba “dedicando mucho al entrenamiento deportivo, a comer sano y al cuidado del cuerpo. Lo que me motivó a llevar adelante esta nueva faceta en mi vida tiene que ver con conocer lo que es cómodo para entrenar” y así fue que surgió la idea.

Además, "estoy agregando accesorios como fajas, guantes, gorras"

“La venta es de manera online, los precios son accesibles y tengo cuotas porque la situación del país está difícil”, había destacado ya en ese momento la ex participante del Bailando. “En el proyecto estoy sola y la idea es hacer algo que me guste y me complemente, más allá de mi trabajo en el medio artístico”.

Consultada sobre cómo son elegidos los diseños de CCFIT, Claudia comentó: “Los voy eligiendo a través de Internet, que me agiliza un montón la selección y, además, cuando viajo busco modelos y me fijo qué es lo que se empieza a usar. Me gustan muchos los estilos de Colombia y Brasil porque tienen buenos cortes y resaltan mucho más las curvas de la mujer.

