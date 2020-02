El nuevo emprendimiento personal de Claudia Ciardone: lanzó una línea de ropa deportiva sexy

Consultada sobre cómo son elegidos los diseños de CCFIT, Claudia comentó: “Los voy eligiendo a través de Internet, que me agiliza un montón la selección y, además, cuando viajo busco modelos y me fijo que es lo que se empieza a usar. Me gustan muchos los estilos de Colombia y Brasil porque tienen buenos cortes y resaltan mucho más las curvas de la mujer. Algunas cosas se copian, pero les doy mi toque. Es ropa deportiva sexy y esa es la idea: no perder lo que es mi linea personal”. La confección de la indumentaria de CCFIT se realiza en una fábrica que se llama 100 por ciento ropa deportiva.