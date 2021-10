Misiones reclama a Nación una compensación millonaria ambiental por el cuidado de la selva

Misiones concentra el 52% de la biodiversidad total del país y reclama una compensación económica por cuidar su medio ambiente

Misiones es una provincia única en Argentina. Si bien tiene menos del 2% de superficie total del país (29.801 km2), concentra el 52% de la biodiversidad del mismo en las 1,2 millones de hectáreas protegidas por la Ley de Ordenamiento de los Bosques Nativos sancionada en 2017. Con esa impresionante carta de presentación, y refrendando ser la única provincia carbono negativa del país, el gobernador Oscar Herrera Ahuad inició el reclamo formal por una compensación ambiental por un monto millonario al Estado Nacional.

Herrera Ahuad envió una carta al jefe de Gabinete, Juan Manzur, solicitando una partida extraordinaria de 114.000 millones de pesos para que sea incluida en el Presupuesto 2022, como “Compensación Económica Histórica” por la preservación de la selva misionera ante la falta de ingresos debido al no uso de la tierra para la agricultura o la desforestación para explotación maderera.

Valles, ríos, frondosa vegetación subtropical y hasta sierras que llegan a los 800 metros de altura, dan forma a un bosque lluvioso y húmedo que ocupa más de un 35% del territorio misionero (NA)

El monto que reclama Misiones equivale a la mitad del presupuesto del Estado provincial para 2022, que asciende a unos 227.000 millones de pesos. Y su fundamento es que esa misma selva que está protegiendo su gobierno y genera gastos solventados solo por la provincia, es la misma que permite generar grandes recursos económicos en la Pampa Húmeda, especialmente con cultivos como la soja, trigo o maíz. El sistema de gestión de recursos protegidos de la selva misionera cuenta con más de 100 unidades diferentes de conservación provincial, entre parques, reservas, monumentos naturales, áreas y refugios de vida silvestre. Además, la Cámara de Senadores de la Nación (previo aval de Diputados) aprobó en 2018 el proyecto que convierte a Misiones en la Capital Nacional de la Biodiversidad. Y en enero de 2019, la Ley 27494 que realiza la declaración oficial fue promulgada en el Boletín Oficial de la Nación.

“ Misiones es la locomotora ambiental del país, que produce aire puro, agua limpia y tierra fértil. Es una provincia que tiene el 92% de su territorio que limita con otros países (Brasil y Paraguay), en los que se ha profundizado la desforestación para cultivos , por lo que tenemos una presión muy grande para seguir conservando la biodiversidad actual. Es una provincia que naturalmente produce abundantes lluvias que benefician a la cuenca del Paraná y a toda la región de la Pampa Húmeda para que allí se pueda cultivar ampliamente”, explicó a Infobae, Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático de Misiones.

“Es una reparación histórica que solicitamos a Nación mediante carta formal en la que planteamos que Misiones contribuye de manera esencial con los objetivos de la lucha contra el cambio climático que se impuso la Nación en el marco del Acuerdo de París. Nuestra selva genera la captura y retención del dióxido de carbono. Y luego, la producción de oxígeno”, agregó Lombardi, que destacó que según el último estudio oficial del Gobierno argentino de 2016, Misiones es la única provincia carbono negativo del país , es decir, que es el único distrito que genera más oxígeno, que el dióxido de carbono que emite.

Patricio Lombardi es Ministro de Cambio Climático de Misiones

“Los equipos técnicos de la Provincia han determinado que el aporte que realiza Misiones a la Nación y al resto de las provincias argentinas suma 114 mil millones de pesos, si se toma en cuenta la dedicación del suelo misionero a mantener la selva en lugar de dedicarla al cultivo de soja, el aporte hídrico a la producción agrícola exportable de la Pampa Húmeda y demás servicios ecosistémicos, y las partidas financiadas por los propios misioneros para cuidar los bosques a lo largo de varias décadas”, sostuvo la carta de reclamo a Manzur, que también fue expuesto por los tres diputados nacionales por Misiones del Frente Renovador, Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori ante el titular la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Y agrega que “sin la contribución esencial de la selva misionera, no sólo no habría soja que exportar sino que la Nación no podría cumplir con los objetivos trazados en su estrategia contra el cambio climático comprometido ante Naciones Unidas”.

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones también habló con Infobae sobre el puntual reclamo provincial. “El pedido se basa en cuatro pilares. El primero es el costo-oportunidad sobre la no explotación de la selva misionera. El segundo es la no recaudación del fisco provincial por la no actividad económica desarrollada. El tercero es la millonaria inversión presupuestaria que hace la provincia para la conservación de la selva, donde la mayoría son parques provinciales. Y el cuarto es el beneficio económico que genera la Pampa Húmeda y de la que se benefician varias provincias gracias al cuidado que hacemos aquí de este ecosistema”.

La Selva Misionera es uno de los bosques más biodiversos del país y el de mayor biodiversidad del continente luego del Amazonas. Debido a su importancia, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) la incluyó en la lista Global de las 200 eco-regiones mundialmente prioritarias para la conservación. Así, es una de las regiones más biodiversas de la Argentina, con alrededor de 3000 especies de plantas y 500 especies de aves, y donde vive la mayor cantidad de ejemplares de yaguaretés (120) en la Argentina.

En febrero de este año Lombardi, en su rol de subsecretrario de Relaciones Internacionales, acompañó a Herrera Ahuad a Roma para visitar al Papa Francisco. En 40 minutos de reunión, el gobernador habló casi media hora de la problemática ambiental, un tema de interés para el Sumo Pontífice. Le plantearon la realidad misionera y del país en la materia. Le explicaron el alto nivel de desforestación que hubo en Paraguay y Brasil, y el reducto que quedó en Misiones, y la importancia de mantenerlo.

Foto satelital que muestra la provincia de Misiones en verde, rodeada de tierras para cultivo en Brasil y Paraguay (violeta)

“Francisco se mostró muy entusiasmado con el proyecto de conservación ambiental de Misiones y nos brindó su total apoyo para la búsqueda de fondos para sostener el proyecto”, precisó Lombardi, que mencionó que el Sumo Pontífice envió una carta manuscrita al gobernador Herrera Ahuad para felicitarlo por promover la creación de la cartera ambiental provincial. “Me ha encantado que usted haya creado un Ministerio de Cambio Climático (el primero de América Latina). Esta noticia me alegró mucho. Les hago llegar mis felicitaciones junto al deseo de que este buen ejemplo cunda en otras jurisdicciones. Le ruego haga llegar también mis felicitaciones al flamante Ministro, Patricio Lombardi. Rezo por ustedes. Por favor, le pido que lo haga por mí. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco”, dice la misiva.

El funcionario también recordó que pocos meses atrás, y en cumplimiento con la misión de difundir el ejemplo de las buenas acciones climáticas de Misiones, que encomendó personalmente Su Santidad el Papa Francisco, la provincia asumió la presidencia de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la ZICOSUR, una zona de integración regional que comprende a 70 Estados subnacionales de siete países de América del Sur.

Lombardi también mencionó el rol preponderante que tuvo el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Carlos Rovira, quien fue el gran impulsor del proyecto de conservación ambiental y del reclamo al Estado nacional.

“Nosotros podríamos plantar soja, la provincia se pierde por año unos 35.000 millones de pesos, es el costo de oportunidad por no dedicar más hectáreas a la soja y preservar la selva y eso nos cuesta mucho a todos los misioneros. Si quieren la selva, poniendo estaba la gansa”, manifestó días atrás Rovira, quien adelantó que Misiones va a emitir bonos de carbono y los va a comercializar en el mercado mundial. Los bonos de carbono son títulos compensatorios que países o empresas contaminantes compran a quienes certifican cuidado ambiental como compensación.

Hasta ahora los cálculos sobre cuánto vale la selva estaban basados en una ecuación marcada por lo que Misiones deja de ganar con productos agrícolas, como la soja o el maíz, y los impuestos que no se recaudan por el monte. Hace un año, un estudio del ministerio de Hacienda de Misiones calculaba que si 25 mil familias de productores misioneros se dedicaran a producir soja, tendrían una renta potencial anual por 79.000 millones, equivalente a casi un 80% del presupuesto provincial con una rentabilidad de casi 23.000 millones. Al mismo tiempo, a valores de 2020, Misiones dejaba de percibir 10.400 millones de pesos en impuestos a los Ingresos Brutos por actividades comerciales e industriales que podrían llevarse adelante en las 1,6 millones de hectáreas protegidas.

Vista del Parque Nacional de Iguazú, en la provincia de Misiones (Argentina). EFE/David Fernández/Archivo

Hasta ahora ningún Gobierno ha atendido el reclamo histórico que se pretende, pero ahora la misma Nación le puso números (más altos) al valor de la conservación. En un documento que consiguió el ministerio de Cambio Climático de Misiones, la Nación asigna un valor de 6.947 dólares por hectárea de bosque subtropical y de 180.927 dólares por hectárea en un humedal, ambos ambientes que coexisten en Misiones. Con esos números en mano, el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi agrega otro dato: el valor intangible de conservar la biodiversidad casi intacta, con el ecosistema funcionando a pleno con un depredador tope como el yaguareté, que vive en estado natural en la selva misionera, mientras que en los Esteros del Iberá o el Impenetrable chaqueño, se están haciendo esfuerzos para su reintroducción.

De acuerdo al último inventario de Bosques de Nación, Misiones tiene 1.612.558 hectáreas de bosque en distintos tipos de conservación. Aplicando la fórmula con los números de Nación, equivale a 11.202.440.426 dólares. Ese sería el valor de la selva misionera. Pero el valor que genera a otras provincias gracias ser el pulmón verde nacional, supera en creces ese monto.

