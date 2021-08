La inspiradora historia de la prestigiosa patóloga argentina Marta Cohen y su padre que hoy cumple 100 años

Marta Cohen junto a su padre Ramón, pediatra que hoy cumple 100 años de vida

El padre de la prestigiosa y reconocida patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, quien reside en la ciudad inglesa de Sheffield hace 17 años, cumple hoy 100 años . Se trata de Ramón Alberto Cohen Souza, el primer pediatra que tuvo la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen .

Hoy, la Sala de Pediatría del Hospital Dr. Pedro T. Orellana de la localidad ubicada a 445 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, será bautizada con el nombre del doctor Cohen, quien fue además de médico durante varios años, director del establecimiento. Hace 60 años que llegó junto a Elsa Bossié, su compañera de vida durante 55 años.

La emoción de su hija, condecorada con la orden de mérito de la Reina Isabel II por sus contribuciones a la investigación pediátrica, se puede sentir a pesar de los 11.204 kilómetros que separan Buenos Aires de Sheffield . En diálogo con Infobae, desde Reino Unido, expresó, entre lágrimas de alegría e impotencia por no poder estar en este día físicamente con su padre: “Lamento muchísimo no poder estar allí celebrando el cumpleaños número 100 de mi padre. Sin embargo, estoy feliz que está bien, rodeado del amor de mis hermanos, primos, tíos y amigos y asimismo que se haya mantenido saludable durante la pandemia que aún transitamos, una bendición que otros no pudieron tener”.

Marta Cohen (izquierda) junto a su padre Ramón y sus hermanos, en la última visita que hizo a la Argentina en 2019

“ Me emociona el reconocimiento de la comunidad de Trenque Lauquen, a donde llegaron con mamá en 1960, recién casados, llenos de sueños y energías juveniles . Fueron con ella los primeros pediatras de la ciudad. Entre otras muchas innovaciones de la especialidad, trajeron consigo la implementación de la prevención y atención primaria de la salud en la primera infancia y la niñez”, resaltó la destacada hepatóloga pediátrica a este medio.

La memoria está más que nunca a flor de piel en Marta Cohen: “Aún recuerdo vívidamente el consultorio del centro materno en Villegas y Pereyra Rosa, así como a las madres y sus bebés que esperaban su turno en la sala de espera. Te recuerdo, padre, siempre con una sonrisa, empático con los niños y las familias, a quienes siempre saludabas con tu mano abierta, en un gesto de aceptación sin barreras, sin preguntar quién era cada paciente, solamente qué necesitaba”.

“Pienso en 100 años atrás, cuando un 31 de agosto de 1921 llegaste al mundo en Iquitos, en el corazón de la Amazonía. Allí nunca te faltó el amor de tu madre, ni el de tu abuela, a quienes perdiste en una edad tan temprana. Mi memoria me trae también recuerdos del tío Abner, quien fuera fundamental en el largo recorrido que te condujo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en los años 50. ¡ Gracias papá por ser como sos y gracias a la vida que nos ha dado tanto, con mis hermanos hemos disfrutado de dos padres maravillosos, feliz cumpleaños !, manifestó muy emocionada Marta Cohen a Infobae.

El doctor Ramón Cohen Souza fue junto con su compañera de vida Elsa Bossié, los primeros pediatras de Trenque Lauquen

Es que el lazo de unión en esta familia de tantos pediatras -tanto Marta como su padre y madre eligieron esa fascinante especialidad-, es inquebrantable. Dedican y dedicaron su vida a la medicina. La historia de vida de Ramón es inspiradora, digna de una serie en Netflix. Nació en Iquitos, República del Perú, un 31 de agosto de 1921, hace exactamente cien años, a orillas del último puerto navegable del Amazonas, el río más caudaloso del mundo.

Hijo de Adilia Souza Flores y Rafael Cohen, Ramón tuvo seis hermanos, cuatro varones y dos mujeres, que lamentablemente ya fallecieron. Tras pasar su infancia en Perú, dio sus primeros pasos en la docencia, en donde enseñó a niños y a sus familias a leer y a escribir .

Antes de arribar a Trenque Lauquen, a su hogar, como él mismo afirma, y prueba de esto es que lleva aquí más de la mitad de su vida, junto a su amada Elsa habían estado antes más de un año en la ciudad de Salta, trabajando en el Hospital San Bernardo.

“Quince mil habitantes tenía Trenque Lauquen cuando llegamos con Elsa, era una localidad pujante. Gente amena, de corazón grande como sus anchas avenidas. Llegar a esta ciudad fue encontrar finalmente mí hogar ”, recordó Ramón al portal oesteBA. El pediatra conserva dos rutinas que ama cumplir, si es posible todos los días: salir a manejar con su vehículo y dar una vuelta a la manzana caminando.

El pediatra conserva dos rutinas que ama cumplir, si es posible todos los días: salir a manejar con su vehículo y dar una vuelta a la manzana caminando

La pediatría era una especialidad nueva en esta ciudad, que no sería fácil introducir en el ámbito de la salud local, pero había un absoluto compromiso del doctor Ramón Cohen para que el concepto calara profundo en la gente y se iniciara un cambio de paradigma en salud: la prevención. Entre los hitos de su carrera, el doctor trabajó con Sor María Ludovica en La Plata, Beata y religiosa argentina de origen italiano, perteneciente a la Congregación de Hijas de La Misericordia de santa María Josefa Rossello.

El padre de Marta Cohen abrazó además la Neonatología. Recibir al niño recién nacido y verlo y sentirlo aferrarse a sus dedos demostrando la fuerza necesaria para empezar a desandar la vida, siempre fue una enorme responsabilidad y un disfrute que aún recuerda y repite en infinidad de charlas.

“Podría asegurarse sin temor a exagerar que forjó entrañables afectos con todas y cada una de las familias que lo convocaron para atender a sus hijos, otorgando un voto de confianza que se afianzó a lo largo de su vida profesional y que abarcó hasta tres generaciones”, sintetizan sobre el pediatra en el ámbito local.

Trenque Lauquen, cuyo lema es “Ciudad del Encuentro”, es una voz mapuche que se traduce como Laguna Redonda, y debe su nombre al espejo de agua dulce existente y que el Cacique Pincén utilizó para refrescar a su caballada. El partido, que contabiliza más de 46 mil habitantes, se extiende sobre 550 mil hectáreas de la Pampa Húmeda, en un paisaje típico de llanura pampeana.

El doctor Cohen junto a su equipo de trabajo

De tal palo, tal astilla

Como reza la expresión, en donde las virtudes de un padre están claramente acentuadas en un hijo -en este caso una hija-, sucede con Marta y Ramón. La reconocida patóloga pediátrica argentina Marta Cohen fue distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés), uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido, otorgado a la médica en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

Con esta distinción, Cohen, que actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra, pasó a formar parte de la “Excelentísima Orden del Imperio Británico”, fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

“Lo sentí como un orgullo, sinceramente. En mi camino me he encontrado con muchísimas dificultades”, explicó Cohen en su momento a Infobae mediante un diálogo telefónico. “Tuve dificultades en mi rubro por ser mujer, durante la época de la dictadura he sido discriminada por mi apellido judío. Más tarde no he podido conseguir trabajos debido a que tengo un hijo con un síndrome genético muy serio, y venir a Europa sin ser europea también me costó. Yo soy de tez morena y he tenido que soportar discriminación. Así que esto es como una valoración al haber persistido en el campo que más me interesaba, pese a cualquier adversidad”, completó.

Marta Cohen fue distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico, uno de los galardones más prestigiosos del Reino Unido

Cohen nació en Trenque Lauquen, se radicó en La Plata, donde se recibió en el ámbito de la educación pública, en la Universidad Nacional de esa ciudad. En 1990 se mudó durante unos tres años a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde nació su hijo mayor, con un síndrome genético grave. Luego regresó a Argentina, donde volvió a trabajar en el Hospital de Niños de La Plata, hasta que en el 2003 se mudó finalmente a Sheffield.

Hoy, Cohen es considerada una de las eminencias de Europa en la investigación sobre la muerte súbita en niños lactantes , un campo rodeado de misterio, intriga y tabú y que se topa con una de las situaciones más límite y dolorosas para cualquier padre. Sin lugar a dudas, la doctora Cohen es el orgullo de su padre, quien hoy sopla 100 velas.

