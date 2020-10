La historia de la médica argentina que fue nombrada “Miembro de la Orden del Imperio” por la Reina Isabel II del Reino Unido

(Archive) London, England.- la patóloga pediátrica recibió la notificación de la distinción en mayo

Corría el mes de mayo. La médica argentina Marta Cohen , que reside en la ciudad inglesa de Sheffield desde hace 17 años, había logrado hacer una escapada a Edinburgo junto a su marido y a sus tres hijos. Fue entonces, cuando en medio del descanso, recibió un llamado a su celular.

Al otro lado de la línea estaba el CEO del Hospital de Niños de Sheffield, donde ella trabaja desde hace más de una década. Una vez que atendió, la sorprendió la noticia. El jefe del centro de salud la felicitó y le comunicó que su nombre había sido incluido en la lista de nuevos Miembros de la Orden del Imperio Británico.

Creada en 1917 por el rey Jorge V, se trata de una distinción que otorga anualmente el reconocimiento a todos aquellos artistas, científicos o profesionales cuya actividad repercutió de manera significativa en el Reino Unido.

La distinción para la médica argentina reposó en su trabajo desde hace años como patóloga pediatra y su especialización en la muerte súbita de lactantes.

“Lo sentí como un orgullo, sinceramente. En mi camino me he encontrado con muchísimas dificultades”, explicó Cohen a Infobae mediante un diálogo telefónico.

Marta Cohen nació en Trenque Lauquen y vive desde hace 17 años en Reino Unido

“Tuve dificultades en mi rubro por ser mujer, durante la época de la dictadura he sido discriminada por mi apellido judío. Más tarde no he podido conseguir trabajos debido a que tengo un hijo con un síndrome genético muy serio, y venir a Europa sin ser europea también me costó. Yo soy de tez morena y he tenido que soportar discriminación. Así que esto es como una valoración al haber persistido en el campo que más me interesaba, pese a cualquier adversidad”, completó.

Cohen nació en Trenque Lauquen, se radicó en La Plata, donde se recibió en el ámbito de la educación pública, en la Universidad Nacional de esa ciudad. En 1990 se mudó durante unos tres años a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde nació su hijo mayor, con un síndrome genético grave. Luego regresó a Argentina, donde volvió a trabajar en el Hospital de Niños de La Plata, hasta que en el 2003 se mudó finalmente a Sheffield.

Hoy, Cohen es considerada una de las eminencias de Europa en la investigación sobre la muerte súbita en niños lactantes , un campo rodeado de misterio, intriga y tabú y que se topa con una de las situaciones más límite y dolorosas para cualquier padre.

Para tomar una magnitud de la distinción recibida por Cohen, se trata del mismo reconocimiento que en su momento recibieron personalidades históricas como Paul McCartney (1965), John Lennon (1965), Bill Gates (2005) o Bono, el cantante de U2 (2007).

“En mayo me pidieron total discreción con el nombramiento. Por lo que me tuve que aguantar el secreto durante meses hasta que el último viernes la lista salió a la luz”, reconoció Marta.

Y añadió: “Estoy emocionada con el carácter inclusivo de este nombramiento de la Reina. El 49% de los distinguidos son mujeres, el 13% son representantes de diversas minorías y el 6% son discapacitados. Es importante marcar estos parámetros”.

El Hospital de Niños de Sheffield, donde desarrolla su prestigiosa carrera la médica argentina

Después de haber brindado cursos y conferencias en todo el mundo y de haber escrito libros y trabajos específicos, Cohen, actual directora clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Niños de Sheffield logró consolidar la investigación sobre la muerte súbita entre lactantes hasta desarrollar un modelo ejemplar en el tratamiento a nivel mundial.

“Hemos logrado avances muy importantes en nuestra materia y el campo de la muerte súbita entre lactantes sigue abriendo puertas que podrán ser clave en el futuro para las familias”.

“Con el pasar de los años, me di cuenta de muchos aspectos determinantes en esto. Hablar con los padres después de que hayan sufrido un golpe de esta magnitud es muy doloroso. Pero también noté con el tiempo que una vez que sucede algo así, lo que más quieren ellos es tener información. Cómo pudo haberle pasado esto al niño y qué se puede hacer en el futuro para evitar que pueda ocurrir algo similar a hermanos, primos u otros familiares”, analizó Cohen, quien precisamente en julio hizo viral un video donde explicaba cómo era el avance del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus en la Universidad de Oxford.

“Por un lado, hemos logrado desarrollar y consolidar el denominado protocolo Kennedy, que representa todos los pasos a seguir por diferentes actores para tratar e investigar un caso de muerte súbita infantil. En ese procedimiento intervienen desde la policía, que atiende el primer pedido, los médicos que atienden al niño, los psicólogos que después deben contener a los padres. Cada responsable conoce cuál es su tarea en un caso así. Y es determinante mantenerlo a rajatabla”.

Según la médica argentina, gracias a diversas campañas de prevención se logró disminuir notablemente en los últimos años la cantidad de casos de muerte súbita entre lactantes.

“Todavía sigue siendo la causa principal de muertes en la infancia, pero las cifras han bajado año tras año gracias a las campañas de prevención que hemos establecido. Y hemos aprendido a conocer mejor las causas. Cuando hacemos un análisis metabólico, quizás podemos detectar que el bebé tenía una arritmia. Era algo asintomático pero ese fue el motivo principal que causó la muerte súbita. Reconocer algo así puede ayudarnos a prevenir situaciones similares con hermanitos o primos”, advirtió.

Marta Cohen advirtió que el futuro de la investigación sobre la muerte súbita entre lactantes estará vinculada a la bioinformática

La médica argentina aseguró que, por el momento, de acuerdo a los más de 100 casos anuales que analiza en cinco distritos diferentes del norte de Inglaterra, los patrones más repetidos de muerte súbita entre lactantes ocurre en “niños de entre 2 y 6 meses de edad. Es más común entre varones y hay factores de riesgo como que sea prematuro, que no use chupete, que duerma con sus papás o junto a un adulto, que duerma boca abajo o que tenga padres que fuman delante de él o una madre que haya fumado durante el embarazo”.

Cohen trazó distancias siderales entre el tratamiento de la muerte súbita en Argentina y, al menos en Inglaterra: “En Argentina no se hacen autopsias para la muerte súbita lactante. No se estudia al detalle qué ocurrió con esos cuerpos. Entonces, posiblemente, de diez casos que califican como muerte súbita, seis no eran tales y no fueron analizados tan a fondo como para detectar la causa”.

“Además, aquí contamos con la ventaja de que las autopsias de esos niños no son realizadas en las morgues. Son realizadas en los mismos hospitales de niños y con todo el equipamiento y la modernidad como si estuviéramos monitoreando a un bebé vivo. La diferencia es abismal”.

De cara al futuro de su especialidad, Cohen vislumbra un trabajo de investigación médica enriquecida de manera trascendental por el análisis de datos a grandes escalas.

“John Kahan es el Jefe de Análisis de Datos de Microsoft. Hace unos años perdió a un hijo por muerte súbita y a raíz de ese episodio en su vida fundó el centro de investigación de muerte súbita infantil Aaron Matthew. Hace unos años escribí un libro junto a otra patóloga argentina, Irene Scheimberg, quien me convenció para venir a trabajar a Reino Unido, donde decidimos donar las royalties del libro a esa fundación”.

“ El próximo año nos vamos a adentrar en el trabajo genético minucioso. Vamos a poder disponer del genoma completo de los bebés que fallecen por muerte súbita . Eso nos permitirá adentrarnos de manera específica en el problema, pero el tema es que son millones y millones de datos que los patólogos no sabemos interpretar. Por eso, será clave el trabajo en conjunto con la bioinformática, lo que nos permita poder interpretar esa data de una manera completa”, analizó.

Cohen aseguró que durante el 2021 se empezará a desarrollar el llamado Next Generation Sequence, lo que permitirá poder analizar esta inmensa magnitud de datas del cuerpo de esos bebés. “Pero vamos a necesitar grupos de analizadores de datos, de los algoritmos de las computadoras, va a ser un trabajo en conjunto entre la medicina y la informática”.

Marta Cohen está casada y tiene tres hijos

Casada con Ernesto Correa, un tucumano cantante tenor de ópera, ex rugbier y devenido en arquitecto y ya con tres hijos, Marta, a quien sus colegas la llegaron a llamar la “Scherlock Holmes” de la patología infantil por su obsesión por la investigación al detalle, se dedicará a disfrutar cada detalle que esté ligado a la distinción obsequiada por la corona británica.

“Fueron muchas las adversidades que tuve en mi vida. A la larga, mi vida me demostró que todos esos prejuicios que me tuvieron a mí me hicieron más fuerte. Sé que a otros lo pueden avasallar en su vida. Pero yo sentí esta distinción como un reconocimiento de que siempre estuve en el camino correcto”.

