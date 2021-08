Martín Cabrales: “El café es un símbolo emblemático de los argentinos”

Martín Cabrales, el rey del café en la Argentina

El café es la segunda bebida que más se consume en todo el mundo después del agua y si hay alguien que sabe de este producto e industria en la Argentina es sin lugar a dudas Martín Cabrales. “Cabrales significa buen café”, reza el eslogan que caracteriza a la marca que lidera el empresario.

Para empezar el día, mientras se trabaja o para estudiar, como única compañía, o para ser compartido, frío o caliente, en taza, jarrito o pocillo. Muchos son los motivos y las circunstancias de su consumo. El café, es sin dudas una de las infusiones más consumidas en el mundo. Un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine, hizo foco en los efectos positivos en la salud.

Entre los beneficios más sobresalientes, el estudio remarcó su consumo para reducir la fatiga, como tratamiento para la apnea del prematuro en lactantes o en analgésicos para aliviar el dolor. También explicó que en una porción típica, el contenido de cafeína es más alto en café, bebidas energéticas y tabletas de cafeína; intermedio en té; y el más bajo en refrescos. Además, describió que los adultos eligen predominantemente el café mientras que los más jóvenes, los refrescos y el té.

El café, es sin dudas una de las infusiones más consumidas en el mundo (AFP vía Getty Images)

Según la misma investigación, los beneficios se explican, en el caso del café, por su contenido de cientos de otros fitoquímicos biológicamente activos, incluidos los polifenoles como el ácido clorogénico y los lignanos, el alcaloide trigonelina, las melanoidinas formado durante el tostado y cantidades modestas de magnesio, potasio y vitamina B3. Estos compuestos del café pueden reducir el estrés oxidativo, mejorar el microbioma intestinal y modular el metabolismo de la glucosa y las grasas. Además, la cafeína puede contribuir a disminuir del dolor cuando se agrega a los analgésicos de uso común. Específicamente, unos 100 a 130 mg de cafeína añadidos a un analgésico aumentaron la proporción de pacientes a los que se les alivió el dolor.

En este contexto y para conocer más sobre las nuevas tendencias de consumo y sobre el presente de Café Cabrales, icónica compañía argentina que cumple 80 años durante este 2021, Infobae entrevistó a Martín Cabrales. “El café es la segunda bebida que más se consume en el mundo después del agua. Por eso creo que tiene un gran futuro, sobre todo hoy que se descubren muchas propiedades y muchas cualidades. Antes tenía mala prensa porque no se hablaba tanto de las propiedades del café. Hoy se ha comprobado que tomar hasta 4 o 5 tazas por día es bueno para la salud, es un buen consumo”, detallaba el experto en 2018 a este medio.

La cafeína puede contribuir a disminuir del dolor cuando se agrega a los analgésicos de uso común (Getty Images)

—¿Qué tendencias de consumo visualiza en relación al café y los jóvenes en la Argentina?

—Con respecto a los jóvenes, se viene profundizando la tendencia de que se están reencontrando con esta popular infusión, se acentúa más. La bebida está cada vez más de moda . Los más chicos quieren conocer cafés de distintos orígenes, diferentes modalidades en la preparación, conocen y frecuentan un circuito de cafés de especialidad, y a la hora de consumir son mucho más exigentes.

En relación al consumidor en general, el café es un producto totalmente natural, del cual durante mucho tiempo no gozó de buena prensa, y ahora, con los años, se fueron descubriendo cualidades de la bebida -por el hecho de ser totalmente natural sin agregados químicos- que hace bien a la digestión, a mantener alerta al cerebro, combate el mal de párkinson, y más teniendo en cuenta que hasta cuatro o cinco tazas de café por día es beneficioso para la salud del consumidor. Esta novedad ha ayudado a incrementar el consumo.

Un hombre sosteniendo cerezas de café en una plantación del Instituto Biológico en Sao Paulo, Brasil. El país sudamericano es el principal productor de café en el mundo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

—¿Cómo ha impactado el contexto pandémico al sector de la industria cafetera? ¿La gente toma más café, en la medida que pasó más tiempo en casa?

— Hubo una traslación en el consumo: se trasladó a puertas adentro del hogar . Se observó un mayor consumo doméstico; cambio de electrodomésticos, lo que significa cambio de cafeteras, la gente invirtió en estos dispositivos, modernizó los que ya tenía; y se vio un incremento en la demanda de café para tomar en casa.

Por otro lado, recién ahora se están recuperando los niveles de consumo fuera del hogar. Es un canal muy castigado, teniendo en cuenta que cerraron más de 20 mil cafeterías a nivel nacional y todavía la hotelería no se encuentra totalmente recuperada, ya que falta el turismo internacional , que no hay por ahora. En síntesis, todo lo que es restaurantes, bares y confiterías comienzan a repuntar lentamente.

En estos días en los que está lindo el tiempo meteorológico, pasaron a ocupar un lugar importante de la escena las veredas, que se redescubrieron no sólo en Buenos Aires sino en distintos lugares del país, el hecho de aprovechar esta parte de la calle para disfrutar de una exquisita infusión como es el café, contemplando los hermosos paisajes que ofrecen los espacios de exterior.

Producto de la pandemia, cerraron más de 20 mil cafeterías a nivel nacional

La gente en Argentina se junta a tomar café en un bar, es un símbolo cultural de los argentinos , tenés cafés emblemáticos como el Tortoni por ejemplo, lo tienen arraigado, tanto en la cultura como en el día día, en el tango, etc.

"La gente en Argentina se junta a tomar café en un bar, es un símbolo cultural de los argentinos", resaltó Martín Cabrales a Infobae (Pexels)

—Ahora desde Cabrales lanzaron Vita, ¿de qué se trata?

—Vita es una marca nueva nuestra, que es más cercana en cuánto a blend y gusto al café italiano, al modo de elaborar el café de los italianos. Cabe aclarar que el café siempre es brasilero, colombiano, costariquense, de El Salvador o Honduras. Es decir, los países productores son siempre los mismos. La industalización es la que varía en cada nación y hace cada uno. La marca Vita es una corriente de café que es parecida al gusto italiano. Busca a un cliente que le gusta ese tipo de café.

—¿Cuál es su tipo de café predilecto para tomar en el día a día?

—El colombiano, el brasilero y el de Costa Rica están entre mis preferidos. Me gustan mucho estos tipos de café. El colombiano para filtro, por ejemplo, me gustan mucho los blends. El negocio del café es muy parecido al del vino. Me gusta también el café peruano, de El Salvador. Cada café tiene su particularidad, de acuerdo a la altura, la tierra, los cultivos, el mayor o menor grado de acidez o de astringencia, más o menos gusto a vainilla o a chocolate, en la nariz y en el paladar se sienten distinto.

"Vita es una marca nueva nuestra, que es más cercana en cuánto a blend y gusto al café italiano, al modo de elaborar el café de los italianos", adelantó Cabrales

—¿Cómo se posiciona la Argentina en el mercado internacional del café?

— Argentina no produce café, no hay café crudo argentino . El mayor productor del mundo es Brasil, seguido por Colombia y Vietnam que están muy parecidos en cuanto a volumen. En nuestro país importamos el grano verde, crudo, y hacemos el proceso de industrialización, tostado, etc., en nuestra planta en Mar del Plata. Argentina nunca ha sido un gran tomador de café, por eso puntualizaba al principio que se está redescubriendo la bebida, que desde hace un par de años comenzó a tomar otra envergadura y otro interés por parte del consumidor, que está ávido de nuevas propuestas.

A nivel local, Cabrales cumple este 2021 80 años, por lo cual serán unos meses marcados por distintos lanzamientos y blends, con distintas modalidades de preparación: en grano, cápsula, en filtro, etc.

—¿Observan un boom por el café de cápsula?

—La cápsula es un nicho dentro del mercado, ya que requiere de tener la máquina cafetera específica para este subproducto, y no todo el mundo la tiene. Vemos un crecimiento de este nicho, definitivamente.

