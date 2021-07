Pandemia y teletrabajo: la “fatiga del zoom” y el deseo de los padres de regresar a la oficina

La encuesta reveló que las personas experimentaron victorias profesionales y personales, además de adoptar muchos hábitos saludables, aunque también sumaron algunos no saludables (EFE/Valme Pardo/Paula Bernabéu)

A medida que la pandemia de COVID-19 envió a millones de personas a su casa, muchos profesionales lucharon para navegar entre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Una encuesta reciente de Harvard Business School (HBS) muestra que trabajar en línea funcionó para un amplio sector de empleados, pero la consulta demostró también que el doble de padres con hijos en casa quieren volver a tiempo completo a la oficina frente a los que no tienen hijos. Lo mismo ocurre con las personas casadas frente a los solteros.

“El año pasado ha sido difícil para todos, pero lo sorprendente es lo bien que las personas sienten que se han desempeñado en el trabajo, mientras estaban en casa”, declaró Patrick Mullane, director ejecutivo de HBS. Ahora, parece que los profesionales no quieren los trabajos como solían hacer. Muchos prefieren “flexibilidad de sus empleadores para permitirles mantener el nuevo equilibrio entre el trabajo y el hogar y la productividad que han llegado a disfrutar”.

Los hogares con miembros que teletrabajaban con más frecuencia antes de la pandemia era el 36%, según la oficina de Censos de los Estados Unidos. Estos informaron niveles más altos de ingresos y educación y mejor salud que aquellos entre los que no cambiaron su trabajo habitual en respuesta a la pandemia de COVID-19.

HBS encuestó a casi 1.500 profesionales que trabajaron de forma remota durante el cierre del COVID-19 desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021. Se pidió a los encuestados que compararan el año pasado con el anterior. La encuesta reveló que muchas personas experimentaron victorias profesionales y personales, además de adoptar muchos hábitos saludables, aunque también sumaron algunos no saludables.

El 81% de los encuestados reveló que no quiere volver a la oficina o prefiere un horario híbrido en el futuro, en tanto el 27% espera trabajar de forma remota a tiempo completo (Christin Klose/DPA)

“Muchos tenemos fatiga de zoom -indicó la directora general de gestión de HBS, Simeen Mohsen - Sin embargo, a pesar de no estar en la oficina, muchos profesionales se desempeñaron bien e incluso pudieron crecer en sus carreras. De alguna manera estuvieron a la altura de las circunstancias y lo dieron todo, tanto a nivel individual como en equipo” . La encuesta mostró que las personas extrañan a sus colegas y otros aspectos de estar en la oficina, y algunos quieren volver. Pero como demostraron que eran capaces de desempeñarse, e incluso sobresalir, durante la pandemia, quieren más flexibilidad.

Al 61% le gustaría trabajar entre dos y tres días a la semana desde casa, pero el 18% quiere volver a la oficina a tiempo completo. El doble de padres con hijos en casa quieren volver a tiempo completo a la oficina frente a los que no tienen hijos. Lo mismo ocurre con las personas casadas frente a los solteros. “Lidiar con la demanda en casa no siempre es sencillo para quienes no están solos”, explicó Mariela Cordes Gores, especialista en psicología laboral de la Universidad de Chile. “Quien maneja su entorno siente la libertad de hacerlo a su gusto, aún cuando experimente soledad. En cambio, quien comparte tiempo y espacio con otros, sobre todo con niños, suma el estrés de la demanda, la exigencia fuera de su planificación y el burnout termina siendo rutina”.

La salud es un determinante clave en cuanto a la decisión de volver a la oficina. El 51% se siente incómodo de hacerlo si no está completamente vacunado. El 71% duda en volver hasta que todos lo estén.

El 54% espera distanciamiento social y uso de máscaras, aún si todos han cumplido con su régimen de vacunación. La pandemia invitó a los solteros a capacitarse: un 29% continuó con su formación y el 45% realizó cursos cortos online vinculados a su trabajo. En materia de cuidado personal, el 59% aseguró darle importancia a la salud en la alimentación, pero el 48% indica haber comido más que antes de la pandemia. El 36% durmió más que lo habitual y el 50% leyó para divertirse.

