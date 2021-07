“Llegar a Tokio lleva mucho trabajo, yo lo logré pero pudo no haber sucedido”

Ezequiel dice que los valores vienen del deporte y también de la familia

Ezequiel Casco, tenista argentino en silla de ruedas, clasificado a los Juegos Paralímpicos de Tokio, se inició en el tenis un poco por casualidad. A los 10 años, mientras paseaba en el Shopping de Martínez con su familia, se le acercó un señor llamado Fernando San Martín, técnico de tenis, y le pregunto si estaba con su familia, hasta que el técnico finalmente encontró a su mamá y lo invitó a sumarse a la escuela de tenis adaptado de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado (AATA).

“Un poco los valores son del deporte y también de la familia. El creer y confiar en uno mismo es en el día a día también y va agarrado de la discapacidad. Por ejemplo, yo no caminé porque no quise, no terminé caminando porque no quise. Tomé la decisión mal o bien y hoy en día no me arrepiento”, cuenta Ezequiel Casco en diálogo con el Licenciado Germán Mattar de “Pateando Límites”, medio audiovisual de los deportes paralímpicos, adaptados e inclusivos de Argentina.

A los 7 años, recuerda Ezequiel, pasó por una rehabilitación con un médico cubano muy bueno. “Terminé andando en bicicleta y corriendo en el barrio. Un día dije no, no quiero más esto, no quiero cortar mi relación con mis amistades porque venga una ambulancia a mi casa para llevarme a una rehabilitación y ponerle fin a un día con mis amigos” , resalta el tenista oriundo de Virreyes, Buenos Aires.

El logro más importante de la carrera de Ezequiel, es la medalla de oro en el doble masculino junto a Gustavo Fernández en Rio 2016.

“Yo me liberé de todo ese momento tedioso, -sigue Ezequiel-. No me arrepiento, a mi no me cerraron las puertas por estar en silla de ruedas, no perdí accesibilidad, esto va en uno y no me arrepiento. Por lo único que me hubiese gustado caminar era para tener una sensación de poder competir jugando a la pelota”.

Con respecto a Tokio, asegura tajante: “Yo llegué, pudiera no haber llegado, es muchísimo trabajo, es cuestión de dedicarse, confiar en uno mismo”.

Pero Ezequiel es un convencido: más que confiar hay que creer. “Eso es lo más difícil, por que nos puede tocar, creer en el trabajo y que vas a llegar”, expresó Ezequiel, haciendo referencia a su participación en los Juegos Paralímpicos Tokio, que serán sus segundos juegos consecutivos. “Creo que llego mucho más maduro que a Rio, en lo personal y en lo deportivo también”, agrega.

Ezequiel Casco participó de los Juegos Paralímpicos de Rio 2016 y ahora en Tokio 2020

La discapacidad en el deporte es una temática que no posee suficiente visibilidad como para que sean bien vista. Es por ello que Pateando Límites suma esfuerzos junto a la Fundación Ninawa Daher, desde donde apoyan el deporte inclusivo, promoviendo aquellas acciones que podrían garantizar la equidad en las oportunidades de las personas que por distintos motivos necesitan que les sean garantizadas.

La Fundacion Ninawa Daher ha llevado adelante fuertes acciones en la promoción del deporte desde la primera infancia para promover factores de vida saludables como prevención ante los trastornos psicosociales como la droga y el alcohol. Asimismo son de conocimiento público sus aportes a la accesibilidad en el deporte, la educación y en el arte, brindando igualdad de oportunidades en la inclusión e integración de la discapacidad.

Ezequiel Casco sosteniendo el libro “Breves Relatos para Grandes Corazones” escrito por Ninawa Daher

Ezequiel no quiere dejar de dar un mensaje alentador para que los chicos y chicas que quieran sumarse al deporte. “Les digo que se animen, que confíen en sí mismos, que salgan de su zona de confort, que podes cambiar tu realidad. Que pueden hablar y salir de esa zona, independizándote pidiendo una mano a alguien para cambiar tu realidad”, finaliza.

La Fundacion Nínawa Daher - Por una Vida Digna, fue creada en memoria de la periodista Ninawa Daher, como continuación de su legado y para apoyar la educación, el deporte y la inclusión con ética, valores y Solidaridad. En Instagram: @fundacionninawadaher, Twiter @fundninawadaher, Facebook@fundacionninawadaher.

Para contactarse con Pateando Límites en Instagram @pateandolimites o en su web www.pateandolimites.com

SEGUIR LEYENDO: