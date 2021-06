Sale a entrenar a la ruta y con una silla antigua: la conmovedora historia de la atleta que sueña con los juegos paralímpicos de Tokio

(Valeria Jara)

Valeria Jara, es atleta paralímpica argentina Categoría T 54 , medalla de plata en los 100 metros en los últimos Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Semanalmente sale a la ruta 56 de su Leonesa natal en Chaco, para poder entrenar con un problema no menor: su silla de carrera es algo antigua para lo que son actualmente las competencias de alto rendimiento. El sueño de Valeria es tener una silla nueva para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio que se llevarán a cabo del 24 de Agosto al 5 de Septiembre de este año.

Valeria ya revalidó su marca de tiempo y ahora espera por su confirmación a los juegos.

Jara sigue adelante y lo hace aferrada a su gran sueño: poder llegar a competir en Tokio 2021. “Estamos apuntando a Tokio, entrenando de lunes a sábado. Como en mi pueblo no tenemos pista de atletismo, vamos 2 o 3 veces a la ciudad de Resistencia, y los otros entrenamientos los hago aquí en la ruta”, explicó la velocista paralímpica argentina en una nota realizada por “Pateando Límites”, FM 94.7.

Valeria Jara

Jara tiene que coordinar con el Municipio para poder entrar a la ruta. “Gracias al Intendente que coordinó con los inspectores que me acompañan más que nada cuando hago fondo, 20, 30 km. Es bastante complicado entrenar en la ruta” , cuenta esta mujer que entrena entre 3 o 4 horas por día.

Valeria, quien se inició en el atletismo mediante su participación en los Juegos Evita en el 2008, cuenta las ventajas que da al entrenar en una silla antigua como la suya “ Sigo en la misma silla, más o menos desde que comencé en la selección en 2009. La silla tiene como 25 años de antigüedad. Golpee puertas acá en Chaco y todavía no obtuve respuesta. Estoy dando muchas ventajas con la silla, es muy antigua en comparación con las sillas modernas de ahora”.

No contar con todos los elementos suele ser una constante en el mundo de los atletas. Valeria reflexiona acerca de esta cuestión: “A veces el atletismo es a pulmón, es muy difícil, siempre va a veces el apoyo económico a otros deportes, el fútbol, el automovilismo u otro deporte, no se fijan tanto en el deporte paralímpico. Yo creo que hace falta muchas infraestructura para entrenar en todas las provincias, no sólo que centren en Buenos Aires, más implementos para los atletas. No puede ser que estemos en el 2021 y sigo con mi misma silla desde que comenzamos”.

Valeria con los suyos en Chaco

Y sigue sin pelos en la lengua: “Yo creo que le dan la limosna al deporte paralímpico y a los otros le dan más. Tuvimos más medallas que el deporte convencional y todavía seguimos en la misma. No hay un apoyo general o grande para nuestro deporte”.

La atleta piensa todos los días, dice, acerca de cómo va a llegar a Tokio con su silla. “ Mi entrenamiento está perfecto, pero cómo voy a llegar con la silla que tengo, siempre hago esa pregunta. Pero yo creo que alguien me va a dar la mano y bueno, voy a poder cambiar y estoy en Tokio con maquina nueva. Ojalá se me de, y esté en Tokio representando a mi querida Argentina”, finaliza Jara.

Para ayudarla a Valeria Jara a que pueda tener una nueva silla de carrera, comunicarse con ella a través de su cuenta de Instagram: @valeriia_jara

La Fundacion Nínawa Daher - Por una Vida Digna, fue creada en memoria de la periodista Ninawa Daher, como continuación de su legado y para apoyar la educación, el deporte y la inclusión con ética, valores y Solidaridad. En Instagram: @fundacionninawadaher, Twiter @fundninawadaher, Facebook@fundacionninawadaher. Para contactarse con Pateando Límites en Instagram @pateandolimites o en su web www.pateandolimites.com

