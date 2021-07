Hernán Barreto, el atleta con voz propia: “Quizás no somos vistosos para algunos”

"Es una emoción muy linda estar en una nómina para un Juego Paralímpico", dice Hernán

Hernán Barreto no se calla nada. Es atleta paralímpico, categoría T35 y representará ahora a nuestro país en Tokio, donde se acaba de meter y va por el podio en su tercer Juego Paralímpico. “Es una emoción muy linda, no sólo por estar en una nómina para un Juego Paralímpico, sino por todo el trabajo que venimos haciendo con los técnicos desde hace mucho tiempo. Estoy muy contento de estar nuevamente entre los mejores deportistas de Argentina, así que hay que disfrutarlo”, expresó en diálogo con el Licenciado Germán Mattar de “Pateando Límites”, medio audiovisual de los deportes paralímpicos, adaptados e inclusivos de Argentina.

El doble medallista paralímpico (Londres 2012 y Rio2016) y medalla de oro en 200 metros y de plata en 100 metros en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, comenzó hablando acerca de lo injusto que es para él que marcas deportivas y los canales de TV no le brinden apoyo y atención al deporte paralímpico argentino.

“A mi me gustaría que el deporte paralímpico no sólo se vea en la TV pública por ejemplo, sino que se vea en todos los canales”, dice. Y continúa: “Está bien que nosotros sabemos, o por lo menos yo sé que el deporte paralímpico no es vistoso o que los canales de televisión no lo saben explotar, eso me gustaría que cambiara en Argentina”.

Y siguió: “Y que las marcas importantes de deportes que hay un montón acá en la Argentina o en otros países, que son las misma marcas acá en la Argentina no le dan importancia al deporte paralímpico acá, entonces eso también me gustaría que cambie”.

¿ Dónde está entonces la traba que hace que no se visibilice esta cuestión? Para Hernán los sponsors deportivos deberían cambiar su mirada acerca de ellos como atletas paralímpicos. “Deben valorizarnos como verdaderos deportistas, como lo hacen con los atletas convencionales, teniendo en cuenta además que son el fiel reflejo de muchos niños y jóvenes con discapacidad quienes buscan superarse y crecer socialmente a través del deporte adaptado y paralímpico”, expresó el deportista.

La discapacidad en el deporte es una temática que no posee suficiente visibilidad como para que sean bien vistas. Es por ello que la Fundación Ninawa Daher apoya el deporte inclusivo promoviendo aquellas acciones que podrían garantizar la equidad en las oportunidades de las personas que por distintos motivos necesitan que les sean garantizadas.

Y en ese accionar, la Fundación Ninawa Daher apoya a Pateando Límites , este gran proyecto que nace de la solidaridad de Germán Mattar, el esfuerzo diario solitario y sacrificado que requiere ayuda aunque no la pida.

Hernán Barreto se pone a reflexionar justamente de ese gran colectivo llamado sociedad. “Hay barreras que nos pasan como sociedad. No puede ser que un deportista que tiene muchos logros a nivel paralímpico, 10 años de carrera, hablo por mi ¿no?, haya conseguido tantas cosas y pueda ser un reflejo para los chicos, y aún así, las marcas no aporten, o sea no exploten ese potencial. Uno ve a los “convencionales” con solo tener una medalla en un Sudamericano y ya las marcas quieren explotar a ese atleta”, agregó Barreto.

El atleta paralímpico sostuvo que ésta es su verdad, una postura que defiende. “Me parece que las marcas deberían apoyar un poco más y también debe ser decisión del Estado, que también debe estar ahí presente. Queremos que aporten al deporte paralímpico también una cuota que ayuden, no pero a nosotros todo se nos hace cuesta arriba también ”, expresó.

Y da un ejemplo: “ Las zapatillas, la tenes que comprar y la tenés que pagar vos. todo es caro. Por ejemplo, yo como hace 8 años que tengo las mismas zapatillas de clavo, obviamente puedo tener el sustento y hoy compararme. Pero la verdad, tengo una hija y entre decidir comprarme unas zapatillas de clavo, prefiero gastarme la plata en mi hija”.

Hernán cree que con la creación del Enard y Secretaria de Deportes de Nación pueden tener un aporte por fuera de lo nula ayuda de las marcas que tanto remarca. “No veo igualdad en las marcas que no apoyan al deporte paralímpico, que no quieren explotar ese potencial. Las marcas no quieren explotar eso, no sé porque será, quizá porque no somos vistosos, siento que ahí le estamos errando” , enfatiza.

Hernán sigue su paso firme. Está feliz de llegar a Tokio y dice que espera estar a la altura como siempre lo hizo en su carrera deportiva que lleva adelante con orgullo y dedicación. “Todo en la vida se puede si uno lo quiere”, concluye

La Fundacion Nínawa Daher - Por una Vida Digna, fue creada en memoria de la periodista Ninawa Daher, como continuación de su legado y para apoyar la educación, el deporte y la inclusión con ética, valores y Solidaridad. En Instagram: @fundacionninawadaher, Twiter @fundninawadaher, Facebook@fundacionninawadaher.

Para contactarse con Pateando Límites en Instagram @pateandolimites o en su web www.pateandolimites.com

SEGUIR LEYENDO: