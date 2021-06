Gastronomía para papá: 19 deliciosas propuestas para disfrutar en el Día del Padre

19 deliciosas propuestas para disfrutar en el Día del Padre(Getty Images)

Cada tercer domingo de junio en Argentina se festeja el Día del Padre. Agasajar a papá en su día con una rica comida en cualquier momento del día siempre es una buena idea, ya sea para el desayuno, un brunch, un almuerzo, una merienda o una deliciosa cena.

Con motivo de la fecha, Infobae propone diversos restaurantes que tienen opciones deliciosas para regalarle a papá en su día y disfrutar con él. Opciones para todos los paladares y todos los bolsillos.

Selvática

El Omakase Día del Padre con variedad de Rolls, Niguiris y Sashimis seleccionados por el Sushiman, Jaime Flores Saboya

En el restaurante de sushi de Zona Norte, reciben a sus comensales para disfrutar del Día del Padre durante el día domingo en los turnos del mediodía y la cena. Como sugerencia especial, tienen un Omakase Día del Padre con variedad de Rolls, Niguiris y Sashimis seleccionados por el Sushiman, Jaime Flores Saboya.

Selvática está ubicado en el shopping Palmas del Pilar y está abierto de martes a domingos todos mediodías y noches. Su cocina tiene como director al chef, Damián Betular y la barra está a cargo de Ramiro Ferreri.

Para reservas, comunicarse al 11-5963-2233 y para el delivery 11-3599-5568. Próximamente habrá Selvática en agosto en Paseo Alcorta Shopping y en cctubre en Canning.

¿Dónde? Las Magnolias 754, La Lonja, Pilar.

La Carnicería

Asado para hacer en casa, desde $4100

Es una de las parrillas más elegidas por el público local e internacional, porque tiene cortes de carnes premium y su propia trazabilidad, que los hace únicos. Es decir que la carne y los productos del local vienen del campo a la mesa, con una cadena controlada por sus propios dueños. Además es un restaurante donde se combinan los sabores clásicos de la parrilla con una vuelta gourmet, una búsqueda en sabor, otra técnica distinta de la parrilla.

Para el Día del Padre proponen hacerle asado a papá. Y tienen dos propuestas. Para 2/3 personas: chorizo casero + papines + arvejas + huevo; morcilla + manzana + papa + porotos + panceta; Tortilla + morrones asados + alioli; Corte de parrilla + cabutia +chimichurri y leche asada de postre y vino a $4100. O la opción 2, para 4/5 personas: con chorizo casero + papines + arvejas + huevo; morcilla + manzana + papa + porotos + panceta, 4 empanadas de osobuco; tortilla + morrones asados + alioli; corte ahumado + hongos + coliflor; corte Parrilla + cabutia + chimichurri y postres: budín de pan + brioche + mozzarella + guayaba; leche asada + vino a $7600.

¿Dónde? Thames 2317, Palermo.

Fresca

Pastas para cocinar en casa por $6.900

El primer laboratorio di pasta de la Argentina, celebra a los padres en su día con cuatro cajas para preparar pastas en casa. Una de ellas es “La Festa del Papá” que tiene una combinación perfecta de delicias frescas y productos importados para disfrutar de un festejo representativo de la cocina mediterránea. Este incluye Parmigiana di Melanzane, Caponata del Meridione (antipasto agridulce de berenjenas y vegetales), Gli Arancini Siciliani (croquetas de arroz italiano azafranado), Bruschettas Calientes (rebanadas de pan crujiente de masa madre sazonadas con aceite de oliva extra virgen donde se montan las mezclas a base de cebollas o morrones), dos opciones de pasta a base de sémola de trigo candeal a elección (Lingotti di Bondiola al Malbec con salsa a base de tomates italianos o Ravioloni Amalfitani con salsa mediterránea), Focaccie Genovesi (pan típico de Genova), el tradicional Tiramisú, II Tortino al Cioccolatto (el volcán de chocolate italiano), II Bianco di Bosco (postre a base de chocolate blanco con reducción de frutos rojos, chocolates y bizcochos dulces Made in Italy. Su precio,$6.900.

Se pueden adquirir a través de su página web y por medio de Whatsapp con el número +54 9 11 3818-6956. El delivery para los vecinos de cercanía es gratis, los envíos a todo CABA se realizan en dos franjas horarias (de 8 a 14 o de 14 a 20h). Los envíos a Zona Norte del Gran Buenos Aires tienen un costo de $300, mientras que los pedidos a Zona Sur tienen un costo de $350.

¿Dónde? Migueletes 921, zona Imprenta CABA.

Violeta Massey

Un full box dulce por $4850

La reconocida pastelera tiene para este día una caja especialmente pensada para el Día del Padre. Incluye: caja de alfajores de 26 unidades, chipas de 7 unidades, postres helados x 6 unidades, de lemon pie, Juana, Marquisse, mousse de dulce de leche, mousse choco y oreo y un budín de chocolate. Sugieren que si pediste la caja para el día anterior, se recomienda poner los chipas 15 segundos al microondas. ¿Su precio? $4850.

¿Dónde? Diego Palma 1322, San Isidro.

Mada

Ofrece dos opciones de desayuno completo por $3100

En el marco del Día del Padre Juliana Herrera Dappe, chef y dueña de Mada Patisserie, ideó dos desayunos completos con preparaciones 100% artesanales e ideales para regalar una dulce sorpresa.

Desayuno 1: 2 infusiones de té en hebras, 1 jugo natural de naranja, 1 mini cake especialmente creada para esta fecha con base brownie con dulce de leche, merengue y un macaron con la palabra “PÁ”, 3 biscotti de almendras y pistacho, 2 alfajores sablée combinados, 3 madeleines de coco, 2 financiers de chocolate con naranja, 2 scons de queso y 2 cookies power chocolate.

Desayuno 2: 2 infusiones de té en hebras, 1 jugo natural de naranja, 1 mini cake especialmente creada para esta fecha con base brownie con dulce de leche, merengue y un macaron con la palabra “PÁ”, 1 cuadrado de brownie con nuez, 2 alfajores sablée combinados, 3 madeleines de de limón y frambuesas, 2 financiers de chocolate con naranja, 2 scons de queso, 2 cookies de granola y frutos secos.

Cualquiera de las dos opciones tiene un valor de $3100. Para disfrutar de estas preparaciones se tomarán pedidos hasta el sábado al Whatsapp +54 9 11 6860-8949.

¿Dónde? 3 de Febrero 1064, Belgrano.

Francisca del Fuego

Dos combos para elegir por $3200

El espacio gastronómico que ofrece una experiencia única en los Arcos de Rosedal, sorprende a todos los padres en su día con dos promociones especiales dignas del festejo. En esta oportunidad presentan dos combos para degustar entre dos personas compuestos por pizzas, empanadas, fainá, tiramisú, vino y otra botella de regalo por $3200.

Las promociones podrán degustarse el próximo 20 de junio en los espacios abiertos de Francisca del Fuego de 12 a 23 hs, mientras que quienes prefieran degustar de estas opciones en el hogar podrán hacerlo a través del servicio de delivery desde las 12 hasta las 23 hs. También, ofrecen un descuento del 10% para su servicio de take away. Los pedidos por medio del delivery y take away no incluyen la botella de vino de regalo.

¿Dónde? Avenida Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo.

Enero Costanera

El precio por persona $3500, un menú de tres pasos

Festeja el Día del Padre e invita a los amantes de las experiencias culinarias a agasajar a los homenajeados de la fecha frente al río. Una oportunidad ideal para conocer las delicadas preparaciones de su chef Diego Hernández Olave, con un menú de tres pasos a elección más vino de Terrazas de los Andes, disponible el domingo 20 de junio durante el mediodía y la noche.

Entrada a elección entre: queso Halloumi grillado y salchicha parrillera con dips de babaganoush y pickles, molleja laqueada sobre humita cremosa, cebollas glaseadas y chips de batata o sopa de cabutia al horno de barro con corazón de queso fundido y tostada de pan de campo. Principal a elección entre salmón a la chapa y risotto verde en fumet de langostinos, picaña marinada, grillada a la leña con papas panaderas y verdes orgánicos o Tortellini rellenos de 4 quesos en salsa de tomates frescos, alcaparras, aceitunas y orégano. Y postre a elección entre peras quemadas al horno de barro, english cheddar, espejo de almíbar y almendras tostadas, devil’s Cake, bizcocho de cacao amargo cubierto con una ganache de chocolate belga y helado. Incluye bebida y café, vino Terrazas Apelación de Origen Parajes de Altamira Malbec-Cabernet (una botella cada dos personas), agua y gaseosa y café. Precio por persona $3500.

¿Dónde? Avenida Rafael Obligado 7180, Costanera.

The Pizza OTL

El menú es precio por persona $1900.

The Pizza Only True Love, la pizzería que ofrece combinaciones de alta gastronomía sobre una delicada masa madre y orgánica, creó un completo y delicioso menú para celebrar el Día del Padre. Su propuesta resignifica la manera de consumir pizza sin resignar la parte más importante a la hora de comer: ingerir alimento real y saludable.

Entrada: Arancinis (2u.); croquetas de arroz arborio rellenas de queso, rebozadas en polenta y servidas con alioli de ajo asado. De principal, una pizza especial Día del Papa con láminas de papa, manteca clarificada de salvia y limón, ricota y mozzarella fior di latte. Como postre, un cannoli Love (2 u.) de masa crocante de vino dulce, rellena de ricotta, chocolate, frutos secos y cranberries, servidos con helado a elección. Incluye bebida, dos cervezas tiradas Stella Artois o Patagonia. Precio por persona $1900.

¿Dónde? Av. Caseros 424, San Telmo.

Moshu

El valor del box es de $3950

Festeja a los padres en su día con un Súper Brunch con lo mejor de su propuesta para compartir entre dos personas, el cual estará disponible durante el sábado 19 y domingo 20 de junio, para delivery o take away.

El Súper Brunch incluye: un sándwich de prosciutto di Parma, un sándwich pan brioche de jamón y queso, un scon de queso, un yogur y granola casera, un brownie de chocolate belga semi amargo con nuez, un alfajor sablée de almendras, una tableta de chocolate con leche y almendras, una porción de Red Velvet, 100 gramos de café molido especial, cuatro saquitos de té Earl Grey en hebras y dos petacas con mocktails by Doppel Bar, equivalentes a cuatro cocteles de 90 ml. El valor del box es de $3950.

¿Dónde? Moldes 3802, Saavedra.

Dandy

un box de desayuno o merienda a $2.900

En Dandy, para celebrar el Día del Padre decidieron crear un menú take away para que todos puedan disfrutarlo en sus casas. Esta consta de un box de desayuno o merienda a $2.900 con una bolsa ecológica de regalo. Incluye: chocotorta, alfajor de nuez, alfajor sablée de dulce de leche, 6 macarrones , una cookie de chocolate y otra con chips de chocolate, muffin chips y otro de naranja, dos croissants, y dos saquitos de té.

¿Dónde? Av. del Libertador 14805, Acasusso.

Jornal

Se unió con el bar de cócteles Doppel, para crear una caja que promete ser un viaje a través de los sentidos a la ciudad de New York, pues combina lo mejor de cada propuesta con seis cócteles inspirados en este icónico lugar.

Incluye: un scon con cranberries jam y queso crema, un scon de queso con bacon jam, un Mac&Cheese, un bagel de salmón ahumado con pickles de cebolla morada y salsa tzatziki, un bagel de pastrami con pickles de pepino y mostaza casera, un Ravioli lungo relleno de roast beef braseada en vino tinto y ajo asado con salsa demiglace de hongos, un pan blanco hogaza (500gr), una minicake de cheesecake de frutos rojos, una porción de Red Velvet, una tableta de choco con leche con tofi, tres petacas by Doppel bar equivalentes a seis cócteles de 90 ml inspirados en Nueva York. Todo va presentado en una bolsa de gabardina de Jornal, apto para compartir entre cuatro o cinco personas y su valor es de $7950.

¿Dónde? García del Río 2802, Saavedra.

Home Hotel

su precio es de $3.500 y se puede compartir

Este boutique hotel de Palermo ideó para que tanto sus huéspedes como quienes quieran puedan disfrutar de dos box de desayuno como brunch. Ambas su precio es de $3.500 y se puede compartir.

La Breakfast Box incluye1 bagel de huevo y panceta + 1 bagel de salmón, palta y rúcula; 1 yogur de búfala con colchón de frutos rojos con granola casera;2 mini budín de limón y arándanos; 6 cookies chip de chocolate; 2 alfajores de chocolate y avellanas; Jugo de naranja para 2 y Botella 187 chandon para hacer Mimosas con el jugo.

El Brunch Box por su parte incluye 1 bagel de salmón ahumado, palta y rúcula, 1 bagel de hummus de zanahoria, hongos y queso, 2 croquetas de espinaca, 2 croquetas de jamón crudo, 2 mini rolls de canela, 1 yogur de búfala con frutos rojos y granola, 1 brownie, 1 scon de queso, jugo de naranja para dos y 1 vino espumante o malbec.

¿Dónde? Honduras 5860, Palermo.

Fayer

El valor para dos personas es de $3500 o de $5000 para el desayuno

El restaurante con sede en Buenos Aires y Madrid, ofrecerá un Box de Desayuno que se destaca por su sabroso yogur con granola; babka de chocolate y avellanas; medialunas y cookies. Además, incluye una opción salada para elegir: scon de queso con jamón de pastrón vacuno y queso o cracker de semillas con salmón gravlax, kale y labneh de olivas.

El Desayuno Box se podrá disfrutar en Fayer o pedir para llevar y compartir en las casas. El valor para dos personas es de $3500 o de $5000 para 4 personas. Por otro lado, Fayer también va a estar ofreciendo un Box de Almuerzo con el imprescindible Hummus clásico; el Falafel servido con salsa tahina y lebaneh y babaganoush. Este menú incluye el Pastrón Fayer, el plato icónico curado durante 10 días en una mezcla de sal, azúcar y 13 especias. Esta peculiar preparación está pensada para acompañar con pickles; mostaza a la antigua; cous cous con vegetales asados y ensalada de remolacha con huevo y hierbas. Además, incluye queso y dulce casero hecho en Fayer para disfrutar en el postre.

El menú estará disponible para disfrutar en el lugar o se podrá pedir para llevar y compartir en familia en sus casas. El valor del mismo es de $5500 para dos personas o $9500 para 4 personas.

¿Dónde? Av. Cerviño 4417, Palermo.

Bis

Box para dos personas: $4200

El restaurante de Gonzalo Aramburu ofrece una caja hecha a medida, con Pan de campo, manteca ahumada, stracciatella, cítricos y frutos secos, tortilla de papa, ensalada de hierbas y alioli, porchetta- boniatos asados-gremolata de avellanas-emulsión de huacatay y mousse de chocolate y café/garrapiñadas. Incluye un Terrazas de los Andes Apelación de Origen. Box para dos personas: $4200.

¿Dónde? Vicente López 1661, Recoleta.

Casa Cavia

La box de Casa Cavia sale $6000

Rinde homenaje a todos los padres con una caja que contiene frascos con aceitunas marinadas en frasco, berenjenas en escabeche, romesco, bizcochos de grasa en panera de arpillera, almendras garrapiñadas en chocolate y cacao. Incluye una botella de Terrazas de los Andes Apelación de Origen los Chacayes Malbec a $6000.

¿Dónde? Cavia 2985, Palermo.

Rëd Boutique

El armado personalizado sale desde $3400

La exclusiva boutique de Hotel Madero presenta sus propuestas para agasajar a los padres en su día: Box Desayuno con delicias de Rëd Boutique y la opción de armar la bandeja personalizada, desde $3900. Box Tentación Dulce junto a Bodega Zuccardi (Malamado 187 cc, o Zuccardi Q Malbec) desde $3400. Rëd Boutique, a cargo del Chef Ejecutivo, Alejandro Bontempo, continúa ofreciendo la mejor gastronomía, con take away y opciones de delivery a domicilio.

¿Dónde? Juana Manso 1681, Puerto Madero.

Dambleé

Dependiendo del vino elegido las cajas arrancan en $6.400

“El menú lo pensamos a partir de la idea de que nuestros padres son siempre nuestros proveedores, por eso armamos un menú de pasos en el que cuidamos cada uno de los detalles que ellos se merecen”, detalló su dueño Gustavo Cano. Y ofrecen 2 box, una de mar y otra de tierra.

La de mar incluye: tapeo de boquerones, tartar de atún rojo, gambas al ajillo, trucha patagonica a la vaska con tortilla española y postre: frutas regionales, tabla tres quesos y petit fours. Con una botella de Terrazas de los Andes Apelación de Origen: $6400 o con una botella de Terrazas de los Andes Grand: $7000.

La box de tierra incluye prosciutto y gruyere, bocaditos de espinaca, cochinillo confitado o bife de chorizo con pimientos y papas, postre: tiramisú o tarta tatin de peras con helado y petit fours. Con una botella Terrazas de los Andes Apelación de origen : $6800 o Con una botella de Terrazas de los Andes Grand: $7500.

¿Dónde? Av. Rivadavia 3401, Caballito.

Sofitel

El valor es de $4500. Las cajas se podrán enviar por CABA con costo adicional o se podrán retirar por el hotel

En el emblemático hotel, ubicado sobre la calle Posadas, se servirá el almuerzo a las 13 horas con un menú diseñado exclusivamente por el Chef Ejecutivo y que se amolda a todo tipo de paladares. Para la ocasión, se preparó un servicio de 3 pasos (entrada, plato principal y degustación de postres), además de una bebida sin alcohol y una copa de vino de la exclusiva bodega Salentein, que acompañarán la comida. Por último, habrá una taza de té o café para darle un cierre al almuerzo.

El servicio estará disponible para grupos familiares integrados tanto por adultos como niños y se servirá al aire libre con un sistema de calefacción para garantizar la comodidad de todos los comensales. Además, todos los padres recibirán una botella de Salentein Reserva Cabernet Franc de regalo. Esta propuesta es prepaga y solo se podrá acceder con reserva previa. Los precios son de $3800 para adultos, y $2700 para niños (entre los 3 y los 12 años).

Por otro lado, quienes deseen pasar este momento familiar puertas adentro, pensó una propuesta para ellos: una box con todos los preferidos de los padres argentinos. Entre ellas, se destacan un rico y crocante pan de campo y grisines, un escabeche de berenjenas, sopresata y jamón crudo y rillette de salmón. Luego, para dar paso a lo dulce, encontrarán delicias de La Pâtisserie como palmeritas de hojaldre, alfajores de almendra y dulce de leche, biscottis de frutos secos y chocolate y los tradicionales canneles.

El valor es de $4500. Las cajas se podrán enviar por CABA con costo adicional o se podrán retirar por el hotel.

¿Dónde? Posadas 1232, Recoleta.

NH

El box sale $2.200

Invita a sorprender a los padres en su día, el próximo domingo 20 de junio, con un festejo en casa: una Tempting Box, desayuno o merienda, con una selección de productos elaborados por Martín Jatip, chef ejecutivo del NH Collection Centro Histórico.

Las cajas incluyen propuestas dulces y saladas tales como: croissants, alfajores de maicena, alfajores de dulce de leche y chocolate; Cremona y bizcochitos: tarteleta de crumble de manzana; cookies de matcha y girasol; frutas frescas en cubos; scons de queso; sándwich de jamón natural y queso, en pan de campo y, por último, una sorpresa de chocolate. Para acompañar, té en hebras, café y jugos. Su valor: $2.200.

¿Dónde? Bolivar 120, Microcentro.

