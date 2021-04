Facundo Manes: “La pandemia es una ventana de oportunidad para pensar en un nuevo país en un nuevo mundo”

"Pensamos que somos un país rico porque tenemos muchos recursos naturales. Pero la exportación de materias primas no es el principal motor de la economía mundial", dijo Facundo Manes (Grupo MASS)

“Esta pandemia debe marcarnos a fuego en lo que ya sabíamos, pero ahora como una lección vital: la salud es un bien público mundial, y sin salud no hay desarrollo posible”, afirmaba el neurocientífico Facundo Manes días atrás en su última columna en Infobae.

Consciente de cómo la pandemia de COVID-19 ha trastocado la vida de millones de personas en todo el mundo y cómo ha impactado en países pobres o poco desarrollados, como lo es hoy la Argentina, Manes afirmó que esta situación que todavía vivimos en 2021 es “ una ventana de oportunidad para pensar en un nuevo país en un nuevo mundo”.

Así se refirió en una entrevista al medio estadounidense AQ, en donde explicó con el uso del término anosognosia el ciclo recurrente de recesión, deuda e inflación de Argentina. “En medicina existe el término, anosognosia, para referirnos a aquellos pacientes que no reconocen su condición. Que estas personas no adviertan los síntomas que padecen o les resten importancia tiene un impacto negativo en su condición porque retrasa la búsqueda de tratamiento”, explicó Manes a Infobae.

"La verdadera riqueza de una nación hoy está la capacidad de crear de quienes viven en ella. Necesitamos tener gente con salud, educación de calidad y bien nutrida", dijo Facundo Manes

“Pensamos que somos un país rico porque tenemos muchos recursos naturales. Pero la exportación de materias primas no es el principal motor de la economía mundial. La verdadera riqueza de una nación hoy está la capacidad de crear de quienes viven en ella. Necesitamos tener gente con salud, educación de calidad y bien nutrida. Todo eso, además de inversión sostenida en ciencia, tecnología e innovación, es lo que se llama ecosistema del conocimiento. Por esto, la lucha contra la pobreza es un imperativo ético y a la vez el plan económico más eficaz que podemos proyectar para nuestro país. Es fundamental lograr políticas de Estado dirigidas a mejorar el sistema educativo, fortalecer el sistema científico-tecnológico, y vincular ambos a una estrategia de desarrollo sostenible que aumente la productividad, genere más empleos de calidad y contribuya a una redistribución progresiva del ingreso. Así lo hicieron los países que entraron a un camino de crecimiento sostenido y así tenemos que hacerlo nosotros”, agregó el experto.

“No reconocemos nuestros problemas”, dijo Manes a AQ, afirmando que el país es como un paciente que “nunca ha seguido el tratamiento adecuado”. Enseguida, Manes se involucró en el proyecto de sacar al país adelante. “Me siento capaz de trabajar hacia un proyecto nacional que necesitamos ”, aseguró Manes, pero no confirmó ni negó tener aspiraciones políticas, diciendo: “Estoy muy feliz de ser médico, estoy muy feliz de ser científico, pero estoy en la lucha por la transformación de la Argentina”.

Consultado por la grieta política que vive el país hace más de 15 años, Manes afirmó que la división está “matando” a los argentinos. En un país con el mayor número de psicólogos per cápita del mundo, tiene sentido que el mensaje cerebral de Manes, que “el problema de la Argentina no es económico, sino que proviene de la mentalidad de un país obsesionado con el pasado y cegado por sus prejuicios”.

"El problema de la Argentina no es económico, sino que proviene de la mentalidad de un país obsesionado con el pasado y cegado por sus prejuicios", sostuvo el experto

Según destaca la publicación AQ, el año pasado, en un movimiento común para los argentinos con ambiciones presidenciales, Manes abrió un nuevo grupo de expertos. El grupo de Manes, ConArgentina, está formado por más de 40 líderes de opinión, en su mayoría hombres, incluidos ex funcionarios del gobierno, académicos, médicos, ejecutivos y empresarios. El proyecto existe aparentemente para articular una alternativa amplia al kirchnerismo y al macrismo a tiempo para 2023. La mayoría de los argentinos no cae en ninguno de los dos bandos, según el encuestador Alejandro Catterberg. Pero los esfuerzos por unir al medio han fracasado en el pasado; más recientemente, la campaña del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien obtuvo solo el 6% de los votos en 2019.

“Titanic que se hunde”

“La primera mentira fue que éramos un país rico en recursos naturales. Eso no es cierto hoy”, dijo Manes. “Y mientras tengamos algunos, tenemos que agregar valor”. La segunda mentira que creía era que la Argentina estaba en el camino hacia el estatus de país desarrollado. “Para desarrollarse, la Argentina debe invertir mucho más en capital humano, ciencia y tecnología”. Según Manes, esto requerirá que distintos elementos de la economía argentina trabajen en concierto, no entre sí.

"Crecimos pensando que somos ricos en recursos naturales, pero no lo somos", advirtió Manes

“Veo a la Argentina como un Titanic que se hunde. Cada familia está tratando de salvarse a sí misma. Hoy en la Argentina veo algunos sectores haciendo planes para su propio sector, pero hemos perdido el sentido del bienestar común”, afirmó el neurocientífico.

Manes, señala al brasileño Fernando Henrique Cardoso como un modelo a seguir internacional, por demostrar que un líder puede ser “tanto un intelectual como un hombre de acción”, tiene muy claras algunas cosas. Entre ellos, que la Argentina depende demasiado de los recursos naturales y necesita invertir más en investigación y desarrollo. Argentina solo invirtió el 0,5% de su PIB en I + D en 2018, justo por debajo del promedio latinoamericano del 0,6%, según la UNESCO.

En una entrevista anterior con Infobae, Manes había afirmado: “Tenemos una economía basada mayormente en economías primarias o sus derivados, nos guste o no. Y sobre los recursos naturales, en primer lugar no tenemos tantos. Somos el país cuarenta y pico en recursos naturales. Crecimos pensando que somos ricos en recursos naturales, pero no lo somos. Y segundo que los recursos naturales hoy no son el motor de la economía mundial. Esta se basa en las ideas y en cómo aprovecharlas. Tenemos una economía bastante basada en la exportación de materias primas o sus derivados y en el corto plazo nosotros no generamos una riqueza para 45 millones de habitantes. Si tuviéramos un proyecto de país basado en exportar valor agregado, y que esto genere empleo de calidad, salarios más dignos, y pudieramos redistribuir esta riqueza para achicar la desigualdad, ahí tendríamos que educar más a la sociedad, y ahí la educación tendría mucha más importancia en el ecosistema argentino”.

SEGUIR LEYENDO: