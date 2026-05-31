América Latina

El Comando Sur de EEUU destruyó una narco lancha en el Pacífico oriental: tres muertos

El buque, operado por organizaciones terroristas designadas según el cuerpo castrense, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y estaba involucrado en operaciones

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Tres narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante la acción. Ninguna fuerza militar de EEUU resultó herida.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) llevó adelante un nuevo "ataque cinético letal" el sábado contra un buque dedicado al narcotráfico, el cual navegaba en aguas del Pacífico oriental. La reciente ofensiva estadounidense, la cuarta de la semana, dejó tres narcotraficantes muertos.

Según detalló el propio SOUTHCOM a través de un comunicado en redes sociales, la operación fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan. Un vídeo en blanco y negro que acompañó la publicación mostró la narco lancha en alta mar antes de ser engullida por una gran explosión. 

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El cuerpo militar precisó que la embarcación atacada estaba bajo control de organizaciones terroristas designadas y transitaba rutas frecuentemente utilizadas para el transporte ilícito de estupefacientes. Además, informó que no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses que participaron en el operativo.

De acuerdo con el comunicado, la acción resultó posible por la utilización de información de inteligencia, que permitió identificar y localizar la nave involucrada. El SOUTHCOM aseguró que el objetivo mantenía una participación activa en actividades ilegales en la región.

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El Comando Sur de Estados Unidos reportó una nueva ofensiva contra una lancha vinculada a las redes de narcotráfico (@SOUTHCOM)
El Comando Sur de Estados Unidos reportó una nueva ofensiva contra una lancha vinculada a las redes de narcotráfico (@SOUTHCOM)

La reciente operación, enmarcada dentro de la estrategia de la operación Lanza del Sur, evidencia la continuidad de los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en aguas internacionales, sin que se reporten bajas entre su personal en esta serie de intervenciones.

El ataque del Comando Sur elevó a más de 200 el número de narcotraficantes muertos desde el inicio de la ofensiva militar impulsada por la administración de Donald Trump en septiembre. La cifra refleja el saldo acumulado de fallecidos en el marco de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico en América Latina.

La operación Lanza del Sur comenzó bajo la coordinación del Ejército estadounidense, como parte de la intensificación de acciones para frenar las actividades de los cárteles de la droga que operan desde América Latina. El propio Trump remarcó que Washington mantiene una guerra abierta contra estas organizaciones criminales.

SOUTHCOM es responsable de las operaciones de seguridad y cooperación en el CaribeAmérica Central y Sudamérica, en el marco de sus tareas de combate al narcotráfico en la región.

Las operaciones del SOUTHCOM se enmarcan en una estrategia integral que combina control naval, vigilancia aérea y labores de inteligencia realizadas en conjunto con países de Sudamérica y Centroamérica. Este enfoque busca ejercer presión en distintos frentes para debilitar las redes de narcotráfico que operan en la región.

(De derecha a izquierda) El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y el general del Comando Sur de EEUU, Francis L. Donovan (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/Archivo)
(De derecha a izquierda) El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y el general del Comando Sur de EEUU, Francis L. Donovan (REUTERS/Maria Alejandra Cardona/Archivo)

Autoridades estadounidenses remarcaron que las acciones militares cumplen con los estándares legales internacionales y se enfocan en neutralizar amenazas identificadas contra la seguridad no solo de Estados Unidos, sino también de países aliados.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la necesidad de este accionar: “No permitiremos que organizaciones criminales usen el mar para infiltrar drogas en nuestro país. Hemos salvado miles de vidas al cortar estas rutas”.

La administración del presidente Donald Trump otorgó máxima prioridad a esta ofensiva militar, implementando operaciones conjuntas, patrullas navales y coordinación permanente con agencias de inteligencia para detectar y destruir embarcaciones sospechosas tanto en el Caribe como en el Pacífico. Según la postura oficial, la finalidad es interrumpir cadenas logísticas criminales de alto impacto y reforzar la seguridad regional frente al avance del narcotráfico.

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