Ideas para brindar de a dos en San Valentín

Alrededor de la gastronomía las opciones se multiplican, y si bien algunos preferirán quedarse en casa, muchas propuestas de salida pueden servir de disparador para generar un festejo casero (Shutterstock)

Si bien este año cae un día domingo, el día de la familia, también se puede usar el ingenio para celebrar el romanticismo de la pareja. La cuarentena puso en valor esas pequeñas cosas cotidianas que se viven en casa, y agudizó el ingenio colectivo para seguir adelante, adaptándose a los tiempos que corren.

Así llega este San Valentín, por un lado, contenido, pero por el otro con muchos adeptos dispuestos a pasarla bien de a dos. Alrededor de la gastronomía las opciones se multiplican, y si bien algunos preferirán quedarse en casa, muchas propuestas de salida pueden servir de disparador para generar un festejo casero.

En restaurantes de todo el país hay menús especiales diseñados para compartir de a dos y siempre acompañados por vinos; además, algunos incluyen regalos para la pareja. También muchos hoteles generaron propuestas para esas parejas más aventureras y que disponen de más tiempo para hacerse una escapada, al menos por algunas horas.

Para celebrar en casa hay desde exclusivas cajas para armar tragos seductores, hasta bandejas de brunch para recibir en la comodidad del hogar y empezar celebrando el amor desde temprano. Si el plan es estar en casa todo el día y no hay mucho presupuesto, se puede optar por hacer ese plato casero que no se come tan seguido y que sale muy bien; un risotto, una pasta, una carne al horno, un pollo con salsa, un pescado a la plancha, etc. Pero más allá del toque personal, lo ideal es acompañar el momento de la preparación compartiendo una copa de vino, del mismo que luego servirán en la mesa o de otro. Y esto no implica tener que terminarse la botella, ya que se puede tapar y guardar en la heladera para seguir disfrutando al otro día.

Pero si es importante que cada momento sea acompañado con un vino adecuado. Si se está en la cocina, cocinando, con el horno encendido y el calor del verano afuera, lo mejor será refrescar el paladar. Un trago aperitivo, un blanco o un rosado son los más adecuados. Y si es de noche, se puede inaugurar la cena de San Valentín con un espumante; más sensual si es rosé. Estos pequeños grandes detalles marcan diferencia con la rutina de cocinar y propone al otro insertarse en el juego.

Opciones para celebrar San Valentín

La bartender Inés de los Santos propone distintas cajas para armar tragos en casa, como “Box Piña Spritz Rosé”, y “Box Margarita Codiciosa”

La reconocida bartender Inés de los Santos propone distintas cajas para armar tragos en casa, como “Box Piña Spritz Rosé”, “Box Margarita Codiciosa”, con todo lo necesario; bebidas, copas y hasta garnish para decorar, ideal para disfrutar unas copas en pareja. Claro que también se puede optar por alguna de las 29 experiencias de gastronomía, bienestar o aventura que ofrece Big Box para sorprender al otro.

La imperdible propuesta de Blossom Resto para agasajar al ser amado es una bandeja de brunch para degustar desde la comodidad del hogar (Blossom)

La imperdible propuesta de Blossom Resto para agasajar al ser amado es una bandeja de brunch para degustar desde la comodidad del hogar durante el desayuno, almuerzo o la merienda. Incluye preparaciones dulces y saladas elaboradas con técnicas 100% artesanales, tales como: té o café, jugo de naranja, medialunas y facturas artesanales, panes de masa madre con untables, pastelería artesanal, danish de azúcar morena, nuez y canela, ciabatta de jamón crudo, rúcula y tomate y medialuna con jamón y queso por $2.300.

Moshu Café & Deli, presenta su propuesta “Sweet cake love” hasta el 16 de febrero

Moshu Café & Deli, presenta su propuesta “Sweet cake love” hasta el 16 de febrero. Para ello agranda su casa y se amplía hasta el boulevard de Saavedra con una ambientación inspirada en el amor y en su famosa torta insignia Red Velvet, además tendrán una playlist con música romántica y fotos profesionales que entregarán, en el momento, a quienes se acerquen. El kit del amor para degustar durante estos días incluye: dos cafés especiales a elección (latte, flat white, cream latte, etc), dos limonadas y dos porciones de torta a elección de sus nueve variedades por $1450. Se pueden añadir dos copas de vino rosado o espumante por $300 y por $150 se cambian las limonadas por vino.

Desarmadero Market & Beer Bar rinde homenaje al amor con cuatro exclusivas cajas de regalo cargadas con lo mejor de sus productos de mercado

Por su parte, Desarmadero Market & Beer Bar rinde homenaje al amor con cuatro exclusivas cajas de regalo cargadas con lo mejor de sus productos de mercado, ideales para un encuentro perfecto. Contienen productos para los amantes del buen vino, el chocolate y los aromas cautivantes, con precios que van desde $1910 hasta $2970.

Si el plan es salir, los wine lovers tienen cita en La Malbequería para una cena romántica, porque a todos aquellos que pidan un vino de Bodega Salentein que esté en carta, les obsequian un Alyda Van Salentein Brut Nature ($1320) o un Alyda Salentein Brut Nature Rosé.

En el barrio de La Horqueta, Alo’s Bistró ofrece sorpresas, buen vino y combinaciones de sabores excepcionales

En zona norte, más precisamente en el barrio de La Horqueta, Alo’s Bistró ofrece sorpresas, buen vino y combinaciones de sabores excepcionales para rendir homenaje al amor en el día de San Valentín, con un menú que estará maridado por finas etiquetas de la Bodega Catena Zapata por $4500.

El Sheraton Buenos Aires ofrece un paquete especial para argentinos y residentes para celebrar este próximo San Valentín

Una escapadita romántica a muchos le vendría muy bien para cortar un poco con la rutina del hogar. Para ellos, el Sheraton Buenos Aires ofrece un paquete especial para argentinos y residentes para celebrar este próximo San Valentín, que incluye desayuno y una cena de cuatro tiempos en el reconocido restaurante Buono Italian Kitchen o bien a través del servicio en la habitación, menú a cargo de su Chef Matias Lorenzo.

El hotel NH Collection Buenos Aires Centro Histórico recibe y agasaja a los románticos que quieran celebrar San Valentín con sus propuestas tentadoras con alojamiento, cena de tres pasos diseñada por el Chef Ejecutivo, Martín Jatip

Hasta el 16 de febrero, el hotel NH Collection Buenos Aires Centro Histórico recibe y agasaja a los románticos que quieran celebrar San Valentín con sus propuestas tentadoras con alojamiento, cena de tres pasos diseñada por el Chef Ejecutivo, Martín Jatip, en la terraza del hotel con la mejor vista panorámica de Buenos Aires. Y también, se servirá un desayuno en el VIP Lounge con exquisitas opciones para comenzar el día de la mejor manera.

El Faena Hotel Buenos Aires, ícono del glamour y la sofisticación en la ciudad, invita a todos los corazones salvajes a celebrar el amor a través de experiencias únicas para compartir de a dos

El Faena Hotel Buenos Aires, ícono del glamour y la sofisticación en la ciudad, invita a todos los corazones salvajes a celebrar el amor a través de experiencias únicas para compartir de a dos. El Amor Package exclusivo para residentes incluye estadía, cóctel de bienvenida en The Poolbar (el bar de la pileta), un espumante y amenidades de cortesía en la habitación, bicicletas para salir a pasear por Puerto Madero, y acceso a la piscina y Fitness Center. Además, ofrecerá un exclusivo menú de San Valentín en los patios de El Mercado o en The Poolbar, acompañados por vinos de Luigi Bosca. Quienes elijan esa velada especial, también podrán disfrutar de un show en vivo de la agrupación Flower Trip, banda integrada por Florencia Otero y Germán Tripel junto al set musical a cargo de DJ Chamorro.

Hay miles de alternativas a la hora de celebrar San Valentín en pareja, y una de las claves del éxito está en elegir bien el vino.

10 vinos para disfrutar de a dos

Brunch

Casa Petrini Rosé 2020 ($650)

Rosado original y con personalidad propia, a base de Malbec (70%) y Tannat. De aspecto suave y brillante, aromas frutados y buen volumen. Con la frescura totalmente integrada y un carácter amable. Con cuerpo, ideal para disfrutar en la mesa de a dos.

Puntos: 90

DV Catena Nature ($2100)

Blend de Chardonnay (70%) y Pinot Noir (30%), elaborado por Alejandro Vigil con método tradicional y 30 meses sobre borras. De aromas clásicos y elegantes, frutas blancas maduras y panificados, paladar tenso y amable, burbujas finas y persistentes

Puntos: 90

Almuerzo romántico

El Finca Bandini Rosé Malbec es un rosado intenso y delicado, de buen cuerpo y frescura integrada, un carácter de frutas rojas y largo final

Ruca Malen Malbec 2019 ($365)

Sus aromas son frutales, levemente intensos que transmiten el carácter de Agrelo. De buen volumen, y con notas de frutas rojas y negras maduras, con taninos amables. Llena la boca con fuerza y gracia, y posee un toque de madera que le queda bien.

Puntos: 88,5

Doña Paula Rosé Malbec 2020 ($527)

Atractivo por fuera y por dentro, de trago fácil y muy expresivo. La clave está en su vivacidad. De aromas frutales y una acidez firme que aporta texturas vibrantes en su paso por boca. Ideal para disfrutar por copa como aperitivo o con pescados grillados.

Puntos: 88,5

Finca Bandini Rosé Malbec 2020 ($1000)

Cofermentación de 95% Malbec y 5% Cabernet Sauvignon, con uvas provenientes de la finca propia ubicada en Las Compuertas, Luján de Cuyo. Es un rosado intenso y delicado, de buen cuerpo y frescura integrada, un carácter de frutas rojas y largo final.

Puntos: 89

Benmarco Valle de Uco Malbec 2018 ($1050)

Malbec bien logrado y con la tipicidad tanto de la variedad como del lugar. De estilo moderno, con notas de frutas negras y texturas granulosas. No es profundo, pero sí refrescante, con agarre y carácter. Ideal para acompañar carnes a la parrilla.

Puntos: 90,5

Cena romántica

El Mercado Patio en el hotel Faena en Buenos Aires

Don Nicanor Barrel Select Cabernet Franc 2018 ($880)

Acá predominan los aromas herbales que hablan del cepaje. De trago fluido y con texturas incipientes, con final especiado. De buen volumen y trago ágil, respeta el estilo Don Nicanor, con la crianza bien puesta y un final de boca vibrante.

Puntos: 90

Luigi Bosca Rosé 2019 ($1090)

Blend de Pinot Noir y Pinot Gris, de una cosecha más fresca que explica su carácter renovado. De aromas expresivos y un paso vibrante. Paladar franco y con cierta estructura, ideal para acompañar platos delicados a base de pescados y frutos de mar.

Puntos: 91

Alyda Van Salentein Brut Nature s/a ($1100)

Blend de Pinot Noir (50%), Chardonnay (45%) y Pinot Meunier (5%), elaborado por el método Charmat Lungo, con doce meses sobre borras. De aspecto asalmonado y aromas equilibrados. Buen cuerpo y burbujas finas, fresco y de carácter frutal.

Puntos: 90

Rosell Boher Brut Rosé s/a ($2000)

Es uno de los espumosos rosados más elegidos, puro Pinot Noir elaborado por el método Champenoise. Con un carácter bien frutal y burbujas finas persistentes, de trago consistente y refrescante, con final amable, complejo y equilibrado.

Puntos: 91

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

Twitter: @FabriPortelli

