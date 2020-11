Colágeno bebible: qué es, cuáles son sus beneficios y qué resultados se ven (Shutterstock.com)

Hoy en día existen varias opciones de tratamientos estéticos no invasivos, productos antiage y alimentos para prevenir el paso del tiempo. Sin embargo, en estos últimos tiempos, el colágeno hidrolizado se ha convertido en un suplemento infaltable para mejorar la calidad de la piel, fortalecer cabello y uñas, entre otros beneficios.

“El colágeno es la principal proteína de la matriz extracelular de la piel junto con la elastina y el ácido hialurónico. Este se encarga de aportar estructura y consistencia a la dermis, huesos, tendones, pelo y uñas. A partir de los 30 años aproximadamente, la producción de esta proteína comienza a disminuir y a los 50 años el cuerpo sólo produce el 35% del colágeno necesario. La falta del mismo trae consecuencias como dolores articulares, aparición de arrugas, flacidez y caída del cabello”, explicó a Infobae, María Rolandi Ortíz médica cirujana (M.N 106804).

Es por eso que la médica aclara que si bien se puede incorporar a través de una buena alimentación, por lo general, se dificulta ingerir la cantidad mínima recomendada que es de 10 gramos, con lo cual el colágeno bebible es una alternativa ideal para suplir el mínimo requerido por el organismo.

“El colágeno bebible es un suplemento alimenticio, que ayuda a que nuestro organismo fabrique un nuevo colágeno. Por eso se lo considera un buen complemento para mejorar la elasticidad e hidratación de la piel. Como nutricionista recomiendo leer siempre la etiqueta de los colágenos, porque no todos son iguales. Por un lado, se debe prestar especial atención a la lista de ingredientes. Hay algunos que contienen un alto contenido en azúcar. Por otro lado, si bien todos dicen tener colágeno, pueden no tenerlo en la concentración necesaria o bien poseen un peso molecular inadecuado, haciendo que no se absorba correctamente”, advierte a Infobae la nutricionista Emilia Berni (MN 8185).

Una de las funciones del colágeno bebible es favorecer la piel y su elasticidad (Shutterstock)

Algunos de sus beneficios:

- Favorece la elasticidad y la hidratación de la piel, así como también mejora su tono

- Reduce las arrugas

- Favorece a la cicatrización

- Ayuda a fortalecer las articulaciones, pelo y uñas

- El colágeno por sí mismo no aporta vitaminas y minerales, pero sin embargo muchos de ellos, suelen contener adicionados en su fórmula otros ingredientes que mejoran la efectividad como vitamina C, vitamina D y antioxidantes

Su ingesta provoca un estímulo para la generación de nueva proteína que se ve reflejada en un incremento de la síntesis de colágeno en el organismo. No hay ninguna evidencia científica que haya encontrado efectos adversos hasta el momento. “El colágeno bebible no tiene contraindicaciones pero no debe ser consumido por personas alérgicas a alguna proteína animal, embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, ni niños menores de 12 años. Es importante que siempre sea indicado por un profesional”, dice la nutricionista Berni.

¿Cómo tomarlo y cuáles son las mejores opciones, en cápsulas o en polvo?

En cápsulas o polvo, cuál es la mejor opción para consumir el colágeno (Shutterstock.com)

Rolandi explica que si bien ambos formatos del colágeno cumplen su función, el colágeno en polvo va a tener una mayor concentración y se va absorber de forma más rápida y eficaz. Además, el colágeno soluble va a permitir agregar activos a su fórmula como antioxidantes y vitaminas que van a aportar otros beneficios para la salud.

¿Cómo se emplea? La médica dice que se aconseja tomar por la noche, que es cuando se produce la mayor cantidad de colágeno. “Aconsejo tomarlo cuando a uno le sea más cómodo. La mayoría de los pacientes prefiere tomarlo por la mañana con el desayuno ya que no es necesario consumirlo en ayunas”.

Asimismo, la especialista advierte que considera muy importante la constancia de beber el colágeno. “Es esencial la ingesta diaria durante tres meses para realmente notar cambios contundentes. Es un suplemento que no necesita pausas, se puede tomar en forma indefinida".

