Por suerte, la Urgencia se había caído y los pacientes habituales no venían. En el Hospital vemos unas 300 urgencias diarias: con el COVID-19 estamos viendo unas 80 a 90 urgencias. Un 70% de la urgencia se cayó, algo muy llamativo. Pero claro, la gente no venía porque tenía miedo de contagiarse. Nos llamaba la atención que no veíamos ictus, trombosis, strokes, infartos... Que no viéramos traumas era normal, porque la gente no salía a la calle. Entonces, hubo días que amanecimos con un sólo paciente en la sala de observación. No podíamos creerlo.