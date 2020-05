“COVID cakes”: así se las ingenian los reposteros para crear diseños de torta inspirados en el coronavirus

Los cumpleaños ahora son diferentes. Cambió la manera de festejar, en el confinamiento del hogar, solo o acompañado por la gente con la que uno convive, pero eso no impide que no esté presente en la mesa una rica y deliciosa torta.

Desde que la pandemia del coronavirus tuvo su primer caso en la ciudad de Wuhan, China, la gastronomía fue un foco de creatividad. Muchos calmaron su ansiedad haciendo pan casero, mientras que otros decidieron bromear un poco e inspirarse en esta situación tan inesperada por la que atraviesa el mundo. Es así, que en Instagram comenzaron a verse las “COVID cakes”, creativas tortas con diseños que juegan con el alcohol en gel, barbijos, papel higiénivo y hasta el mismo virus.

Esta tendencia, como muchas de las de pastelería, también llegó a nuestro país. Y las pasteleras locales la adaptaron en sus tortas gracias a algunos clientes que las encargaron para celebrar sus cumpleaños en cuarentena.

La primera en realizar una “COVID cake” fue Carolina Zelikson, creadora de Carolina’s Cookies, que hizo su primera torta de este estilo antes de la cuarentena obligatoria para un pedido que, según reconoció en diálogo con Infobae, nunca supo para quién era, aunque cree que para una bioquímica o a una infectóloga.

“Querían una torta con forma de virus y me preguntaron qué era lo que les podía hacer, y me inspiré en el emoji de WhatsApp. La base era de masa sablée, tenía dulce de leche, el merengue suizo estaba teñido con colorante verde y los pinchitos del virus estaban hechos con fondant verde”.

La torta inspirada en el coronavirus by Carolina's Cookies

Su creadora contó que cuando publicó esta foto en su cuenta de Instagram generó una gran polémica entre sus seguidores ya que algunos dijeron que era de “mal gusto” recrear una torta en este momento crítico; otros, en cambio, pensaron que fue un momento creativo.

Días más tarde, ya estando en cuarentena y aislados, sin familiares que puedan asistir al primer festejo del pequeño, el coreógrafo Flavio Mendoza celebró el cumpleaños de su hijo Dionisio. La temática elegida fue el coronavirus, y la torta fue una “COVID cake” creada por Mariela Lusinian, de La Capkeria.

El diseño creado por Mariela Lusinian para la de torta del primer año de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

“La temática del virus nos pareció una manera de crear conciencia de forma visual e impactante para los niños. Principalmente el objetivo era fomentar el lavado de manos, con una canilla abierta sobre la torta que simulaba ser el COVID-19”, contó la pastelera en diálogo con Infobae.

Mariela Lusinian dijo además que fue hecha en color verde porque es el color de la salud, y que tiene corazones porque “cree que el amor a la familia, a los amigos es muy importante para llevar este difícil momento de la mejor forma, y de algún modo crecer todos como mejores seres humanos”.

¿Qué ingredientes tenía esta llamativa torta del primer año del hijo de Flavio Mendoza? El bizcochuelo fue de vainilla dulce, humedecido con almíbar y relleno de buttercream de dulce de leche. Sellada con ganache de chocolate para darle humedad y estructura a la torta. Y forrado en fondant. La decoración también fue realizada en pasta comestible.

La torta con barbijo by Moca Bakery (Fotos: @mocabycatamoroni)

Catalina Moroni fue la ganadora del “Desafío de Buddy Latinoamérica”, el concurso de pastelería del pastelero Buddy Valastro, y creó su propio emprendimiento Moca Bakery con sus creativas tortas realizadas en fondant.

Al comienzo de la cuarentena, Catalina contó a Infobae que empezó armando cajitas con delicias dulces de pastelería para desayunos y meriendas, dejando de lado las tortas decoradas, pero su público no paraba de escribirle para que haga “COVID cakes”. Y así fue como le llegó el primer pedido.

La primera torta de coronavirus que hizo Catalina Moroni en cuarentena inspirada en el COVID-19 (Fotos: @mocabycatamoroni)

“El primero fue de una mujer que me dijo todos los productos que ella estaba usando, ya que estaba obsesionada. Al papel higiénico le di un poco de forma y le escribí un lindo mensaje de ‘quédate en casa, ya va a haber tiempo para festejar’. Después llegó el pedido del virus, que fue de unas amigas para otra que se la mandaron de regalo y esa la hice de bizcochuelo de vainilla con dulce de leche, merenguitos y chips de chocolate”.

La torta pedida por unas amigas para otra (Fotos: @mocabycatamoroni)

Moroni también hizo una torta que mezcló fashionismo y coronavirus, con barbijo de Louis Vuitton para una clienta que cumplía años y que siempre le hace el pedido en estas fechas y no se quería quedar sin celebrarlo. “Me pide todos los años y me dijo: ‘haceme una torta con barbijo y todo, no quiero quedarme sin torta”.

