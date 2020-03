Mientras se escuchan las risas de Francella, Suar continúa: “Chicos los quiero mucho. Por favor, no me la hagan muy difícil: a la cuenta de tres, me cantan el ‘Feliz Cumpleaños’. Uno, dos, tres...¡Va!”. En ese momento, se escucha cómo del otro lado de la pantalla empiezan a cantar, pero todos muy desafinados.