Circula en redes sociales y en WhatsApp un mensaje que indica que un supuesto médico argentino descubrió una vacuna contra el Coronavirus y que esto no es reflejado por los medios nacionales porque “participó en la autopsia de [Alberto] Nisman determinando que lo asesinaron”. Esto es falso. No existe una vacuna contra el Coronavirus y el supuesto doctor mencionado no está nombrado en la causa que investiga la muerte del fiscal federal argentino, informó la Fiscalía Criminal y Correccional Federal 3.