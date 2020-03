Para Nicolas Fonseca, (46), separado, la cuarentena con sus 2 hijos de 11 y 14 es complicada. Volvió de Nueva York tras estar 14 días de vacaciones con ellos: “Imaginate lo que es para un padre, separado, de 46, con toda la onda, que anda en moto, va al gym, sale, libre, y me están esperando mis amigos/ amigas y familiares y todas mis novias, y no puedo salir!!! Un bajón!”, sostiene el texto que se viralizó en las últimas horas en redes sociales y de mensajería y continúa: “Encima, entrás a la página de un hipermercado digital para comprar algo porque no tengo nada en la heladera y se cuelga. Desde ayer no puedo entrar. ¿Me dicen como hago ? No tengo ni harina!!!”.