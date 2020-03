En cambio, las emociones secundarias o no básicas varían de acuerdo a la cultura. Entre ellas encontramos la vergüenza, la culpa, aversión, indignación, envidia, vergüenza ajena, admiración etc. A diferencia de las emociones básicas, estas emociones están determinadas por la cultura y su manifestación es producto del aprendizaje, la educación que recibimos, el ambiente en el que nacimos, la familia a la que pertenecemos, etc. Debido a que su aparición no está determinada por los genes, cada uno de nosotros podemos responder de diferente manera a los mismos estímulos. Por ejemplo: sentimos vergüenza o admiración por distintas cosas.