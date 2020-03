Y continuó: “La primera vez que buceé pensé: ¿Todo esto estaba acá abajo y a mí nadie me aviso? Ahora no quiero que a nadie le pase lo mismo. Hay un mundo increíble bajo el océano y hasta que no te sumergís no lo entendés”. Su amor y fascinación por el mar se volvió tan grande que empezó a aprender todo lo que podía sobre él. Y decidió dedicarse a cuidarlo y darlo a conocer. “Ahí entendí todo el mal que le estábamos haciendo. Y a nosotros también, ya que necesitamos un océano sano para sobrevivir como especie. El problema mayor es que quizás al no conocerlo no tomamos conciencia de su importancia. Se nos hace difícil tenerlo presente cuando la gran mayoría vive lejos de él, en las ciudades”.