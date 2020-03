“Muchos niños en vacaciones concurren a colonias y siguen con rutinas, ya que sus padres trabajan y no hay otras opciones de cuidado. A veces logran enviarlos a jornada simple, y otras jornada completa según necesidad. Lo cierto es que si bien las colonias son espacios recreativos y al aire libre, el hecho de tener horarios fijos y ser una ‘obligación’ en el verano hace que los niños no descansen del todo”. Para la licenciada en Psicología Lorena Ruda (MN 44247) “a veces no se puede, pero quizá lo bueno sería que estos espacios no sean todo el verano o que tengan flexibilidad para poder faltar y así también tener sus momentos de ocio y, por qué no, planes con la familia aunque no sean todos los días o todo el día”.