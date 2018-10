La licenciada en Psicología Lorena Ruda, en tanto, consideró que "la vieja maternidad era menos pensada, menos cuestionada", al tiempo que resaltó que "las madres de hoy podrían brindarle a las abuelas más información sobre lo que es esperable en cada etapa de la niñez y ayudarlas a entender que cada niño es un sujeto particular. Enseñarles que los bebés no 'te toman el tiempo' y que los pañales pueden dejarse en invierno. También que dejar llorar a un bebé no lo educa ni le da ningún mensaje positivo ni de aprendizaje".