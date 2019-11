En diálogo con Infobae, Varotto afirmó que este premio es un reconocimiento colectivo a todos los que han puesto de su esfuerzo para que la Argentina salga hacia adelante. “Este premio no es para mí, es para todos los que me han ayudado todos los días en mi trabajo y al frente durante 24 años en la Conae. Este país me dio la posibilidad de trabajar con ciencia y tecnología, con mentes brillantes que me acompañaron y resaltaron la labor conjunta, generando un impacto importante a nivel social y económico en la Argentina”, resaltó Varotto.