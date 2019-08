"En un proceso político no hay que confundir honestidad con autenticidad", advirtió en diálogo con Infobae el estratega en Comunicación Política y periodista español Carlos Celaya. Y la autenticidad de la retórica política no siempre viene de la mano de sus palabras, sino del lenguaje no verbal. Y es que la comunicación no verbal es un arma. Los actores elegidos para hacer política comunican todo el tiempo, aun cuando prefieren no hacerlo. "En el teatro es más importante la intención de besar que el acto del beso", ejemplificó. "Almodóvar dijo que es mucho más emocionante una lágrima contenida que una derramada".