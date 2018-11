Algunos individuos posan solos, otros, en grupo, son los elegidos para sostener la pizarra, para desnudar su alma ante la lente de Weber: "Me acercaba intuitivamente a la gente. Al principio era gente que me encontraba en el camino. Después empecé a elegir pueblos y lugares que tuvieran una relevancia particular en la historia reciente de ese país. En grupos, elegía mostrar muchas veces a la persona menos empoderada. La hermanita de una quinceañera, por ejemplo. Me interesaba la dinámica, potenciada por una relación particular".