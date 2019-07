"Mi hija más grande y sus compañeritas del jardín -comentó- me preguntan por mi pelo, si es así, si después lo voy a tener todo blanco. Yo les contesto que me gusta así y que no me quiero teñir más. Creo que está bueno transmitirles este ejemplo. Me dicen también que sus papás tampoco se tiñen y les digo que no me tiño por lo mismo que ellos no lo hacen. En los primeros meses de crecimiento de mis canas, algunos hombres me preguntaban por qué no me teñía y les decía eso: 'Por lo mismo que vos no te teñís'".