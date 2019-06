—La enriquecen. Todas las experiencias, buenas, malas, añaden un pedazo a mi estilo. Los comienzos de mi carrera en Francia, por ejemplo, no fueron fáciles. Eso me aprendió la importancia de cada gesto menor, de cada detalle y sobre todo a no malgastar. Las experiencias como cocineros en las cocinas de Alain Ducasse, Alain Passard, Guy Martin me aprendieron a trabajar en todos los lugares y papeles de una cocina. Los viajes por el mundo, ¡alimentan mi creatividad!