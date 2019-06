Sigmud Freud entendía a la autoestima como la conciencia de una persona respecto de si misma, y así lo hace Valdés cuando le toca reflexionar sobre sus inseguridades. "No se si uno nace o se hace inseguro en la niñez. En mi caso, yo comprendo que las inseguridades que me acompañaron en el camino tuvieron que ver con mi propia mirada. Cuando era chica quería todo lo que no tenía. Hoy, no quisiera ser de otra manera. Después de un largo camino hoy puedo decir que me amigué con mi imagen", confesó.