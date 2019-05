"Caminar para nosotros es algo tan normal, me incluyo, pero ahora que una no la tengo y la otra la tengo inmovilizada me doy cuenta lo lindo que era caminar, algo que hace todo el todo el mundo me parece algo tan raro! Ahora ya por suerte no necesito más diálisis pero estuve un mes teniéndome que hacer para que me funcione el riñón. Y son cosas que hasta que no te pasa no te das cuenta. Hace poco me senté después de mucho tiempo de estar acostada, me costó pero pude, y antes sentarme y para cualquiera ahora estar sentado es lo más normal del mundo. Me quedó corta con los ejemplos, solo quiero decir que aprendamos a no valorar las mínimas cosas, porque no sabemos lo que nos puede pasar. La ropa, el celular, el reloj, eso no es lo importante".