"Cuanto más adolescentes son, más tarde se van a dormir", agregó el neurólogo. "Entonces, se genera un círculo en el que se quedan haciendo cosas para no dormirse y no duermen porque están haciendo cosas. Esto achica las horas de sueño y eso va en detrimento de su funcionamiento, de su ejecución y de su memoria. Además, puede tener cefaleas, somnolencia durante el día, e irascibilidad. Idealmente, un adolescente debería dormir entre 8 a 12 horas. Por eso, cuando un estudiante prepara una materia y no duerme en toda la noche, su rendimiento va a a ser menor. Entonces es preferible que, aunque no tenga estudiado el 100% de la materia, duerma más horas para poder rendir mejor".