"Empezamos a trabajaron con escuelas, con este mencionado recorrido histórico de los principales hombres de ciencia de la historia. Hoy los chicos aprenden jugando, más allá de la teoría que le damos también. Desde mi experiencia es algo que me encanta. Me gusta mucho enseñar desde otro lugar, que no sea tradicional o estructurado. Quiero que mis alumnos interactúen con experimentos de ciencia y química", explicó la ex alumna y hoy profesora.