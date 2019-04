La cepa transita hoy su mejor momento, con 43.000 hectáreas que representan el 37,53% del total de variedades tintas plantadas, y el 21,40% de la superficie total cultivada en el país. Asimismo, es la variedad que más ha aumentado su superficie ya que, en los últimos 19 años, se ha incrementado en un 163% (el equivalente a 26.653 has.), pasando de 16.347 has. en el año 2000 a 43.000 has. en la actualidad. En dicha distribución, Mendoza lidera la producción nacional de Malbec con 36.585,50 hectáreas cultivadas (85,05% del total de viñedos). Inmediatamente le siguen San Juan con 2.651,50 has. de plantaciones (6,17%), Salta con 1.386,30 has. (3,22%), La Rioja, Neuquén, Río Negro y Catamarca.