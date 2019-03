"No me voy a dar por vencida", dijo enérgica María Cruz (73). "El médico me recomendó hacer natación para mejorar la circulación de las piernas. Le tenía pánico al agua, pero acá estoy, brazada va, brazada viene", soltó risueña frente a sus compañeros. Miguel (71) contó que de chico no quería saber nada con aprender a nadar. "Me quedó muy presente la imagen de mis compañeros del club que me querían tirar con un salvavidas de aluminio, como se usaba hace tiempo atrás. Ahora de grande pude empezar a disfrutar el agua". Nora (68) asentó con la cabeza y agregó: "A mí me encanta la sensación de estar en el agua".