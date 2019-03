Y la doctora Lier vuelve a un concepto fundamental sobre los juguetes. "Aquellos juguetes saturados de estímulos harán que el bebé no pueda discriminar, ni modular las respuestas. Resultarán perjudiciales". Y con respecto a la jirafa Sofía señaló: "Es un juguete muy bien confeccionado y seguro por estar fabricado en una pieza. No se puede desarmar. Es el best seller de los muñecos en el mundo".