-Sí, al final uno pone su obra para que la disfruten. Yo gozo haciéndola, yo amo dibujar. Yo no podría dibujar nada que no disfrute, cuando dibujás hay muchas instancias de ideas, como sacar los prejuicios, como despreocuparse de lo que la gente piensa, es bueno usar la cabeza, ser libre y que no importe el comentario hater de la gente. Y qué pasa cuando se te ocurre una idea de la nada. A mí se me ocurren ideas en la ducha por ejemplo, o una vez fui a comprar plátanos al supermercado y se me ocurrió dibujar a Ricardo Fort como Willy Wonka, pero tú me preguntas por qué y no sé. Me gusta dejarle ese misterio a la obra, esa es la parte más linda, es lo mágico.