Otras destacaban su delgadez como algo negativo: "Sos muy flaquita. No me gusta, me da impresión. Parece enferma", o "una malla enteriza le quedaría mejor, esa panza ya es de vieja". Y no faltó el que escribiera "Asco". Ante esta situación, Vázquez escribió:"Estoy no: soy (flaquita) y tengo mucha salud, la cual le agradezco a Dios".