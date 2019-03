Ya publicó más de 70 trabajos sobre la procrastinación, y un libro de divulgación en inglés para todo público que se llama "Still procrastinating? The No Regrets Guide to Getting It Done" ( ¿Aún procrastinando? "La guía para no arrepentirse de hacerlo"). Hoy, en cambio, la procrastinación está en la agenda de más investigadores. Ferrari fue el anfitrión de la "Bienal de investigación en procrastinación", en su Universidad en 2017.