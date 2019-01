"Todos en el equipo de Anybody Argentina pasamos por este problema y lo entendemos bien. Desde nuestra perspectiva dejamos de hacer denuncias porque notamos que no funciona y nada cambia. Nosotros nos focalizamos en las marcas que sí ofrecen un amplio rango de talles -no hablamos de cumplir o no cumplir con la ley de talles-, sino en las marcas que tienen un amplio rango de talles. Queremos darles más atención a las marcas que sí lo tienen y celebrarlo en vez de gastar energía en denunciar a las marcas que no están cambiando", finalizó la fundadora Sharon Haywood.