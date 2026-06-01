Guatemala

La Copa Pat Shaw 2026 reunirá a más de 400 atletas de 17 países en Guatemala

El torneo internacional de lucha olímpica se celebrará el 5 y 6 de junio en el Parque Erick Barrondo, donde deportistas de todas las edades competirán durante dos jornadas con acceso libre para el público guatemalteco

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Vista aérea de complejo deportivo en Ciudad de Guatemala. Estadios, campos, pista, canchas, piscina. Cartel 'BIENVENIDOS' visible. Ciudad al fondo.
Guatemala será sede de la Copa Internacional de Lucha Pat Shaw 2026, recibiendo más de 400 atletas de 17 países en junio.

Guatemala recibirá el 5 y 6 de junio de 2026 a más de 400 atletas de 17 países en la trigésima quinta Copa Internacional de Lucha Olímpica “Pat Shaw” In Memoriam, un torneo que se disputará en el Parque Erick Barrondo y que refuerza la proyección regional de una competencia creada en memoria del entrenador estadounidense que introdujo esta disciplina en el país en 1947.

La edición anterior reunió a 308 atletas de 16 países y sumó 619 combates en los tres estilos, según datos de la Federación Mundial de Lucha. La Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala confirmó ahora una convocatoria más amplia, con participación desde la categoría Sub-12 hasta adultos.

El certamen abarcará lucha grecorromana, libre femenina y libre masculina, de acuerdo con la Federación Deportiva Nacional de Luchas de Guatemala. La lista de delegaciones incluye a Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Perú y el país anfitrión.

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La competencia se celebrará por segundo año consecutivo en el Parque Erick Barrondo, según la presentación oficial. El acceso será gratuito para el público general y la organización prevé espacios gastronómicos y actividades de convivencia familiar.

Un grupo de trece atletas y entrenadores con chándales azul y negro posa frente a una pantalla con el logo de la Copa Internacional de Lucha Olímpica Pat Shaw
Un equipo de lucha olímpica posa para una foto en la XXXV Copa Internacional Pat Shaw In Memoriam, un evento deportivo que reúne a diversos atletas y entrenadores. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

El torneo reúne a competidores desde los 12 años hasta la categoría adulta

La Copa Pat Shaw 2026 convoca a atletas de las categorías Sub-12, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y adultos. Ese formato convierte al torneo en una plataforma de preparación internacional para luchadores en formación y para competidores de mayor experiencia.

La función central del evento, más allá de las medallas, es reunir a nuevas generaciones de la región en un mismo escenario de intercambio técnico. Según el texto de presentación, el torneo promueve la preparación internacional de los atletas más jóvenes con categorías que comienzan desde los 12 años.

Ramón González, presidente de la FDNLG, definió el peso de esta edición durante la conferencia de prensa: “Celebrar 35 años de historia de la Copa Pat Shaw representa un enorme orgullo para Guatemala y para toda la familia de la lucha olímpica.

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Este evento refleja el crecimiento de nuestro deporte y posiciona a nuestro país como una sede estratégica para el desarrollo de la lucha en América”.

El origen del homenaje se remonta a 1947, cuando William “Pat” Shaw llegó a Guatemala. El entrenador preparó a la selección nacional que participó en los VI Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Ciudad de Guatemala en 1950.

El Parque Erick Barrondo volverá a ser la sede oficial del certamen

El recinto que albergará la competencia lleva el nombre de Erick Bernabé Barrondo García, marchista guatemalteco que obtuvo la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un tiempo de 1:18:57. Esa actuación significó la primera medalla olímpica en la historia de Guatemala.

El complejo está ubicado en la zona 7 de Ciudad de Guatemala y se extiende sobre 94 manzanas. Según el texto fuente, cuenta con pistas de atletismo, estadio de fútbol, áreas de BMX y un polideportivo.

La ceremonia de inauguración está programada para el viernes 5 de junio a las 11:00, de acuerdo con la organización.

El acto incluirá una presentación cultural y nacional del artista guatemalteco Cristian Salguero, a cargo de la apertura oficial.

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala reafirmó su respaldo al desarrollo deportivo internacional durante el anuncio del torneo.

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