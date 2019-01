"Existe un método que es muy simple: enfriar el almidón. En elementos como la papa, el arroz, el pan, entre otros, lo que sucede es que almidón se 'gelataniza'. En resumen, lo que hace es que el almidón se transforme en fibra porque hace que la glucemia no suba tan rápido, pero esto no quiere decir que no engorde. Las calorías son las mismas pero se modifican para que en el cuerpo impacte diferente. Primero se calienta y después se pone en la heladera y la estructura que se formó es irreversible ya que la reacción química no vuelve a ser la de antes", enfatizó la profesional.